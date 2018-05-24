Одеські прикордонники разом з іноземними колегами вчилися розпізнавати терористів

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Під час навчань були розглянуті приклади виявлення терористів на основі реальних подій

Одеські прикордонники пройшли міжнародний тренінг з протидії тероризму. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

До навчань залучалися кілька десятків співробітників Одеського прикордонного загону, Одеського загону морської охорони і оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Всі вони безпосередньо здійснюють перевірку документів, огляд транспорту і вантажів, що переміщуються через державний кордон України.

Учасниками тренінгу стали також фахівці з США, Німеччини, Австрії, Чорногорії, Іспанії, Мальти, Італії та Узбекистану.

Під час навчань були розглянуті приклади виявлення терористів на основі реальних подій, які стали відомі широкому загалу. Крім цього, учасникам тренінгу пропонували вирішити задачу по виявленню та локалізації небезпечних та радикально налаштованих елементів в загальному потоці осіб, які перетинають кордон.

Заходи проходили з 22 по 24 травня в рамках реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами та проекту Департаменту ОБСЄ з протидії транснаціональним загрозам на базі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Джерело: trassae95.com