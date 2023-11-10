Радниця Байдена у справах Європи йде у відставку

Аманда Слоат була «тихою, але ключовою фігурою» у відновленні відносин США із союзниками в Європі

Головна радниця президента США Джо Байдена у справах Європи Аманда Слоат йде у відставку. Про це повідомляє Politico.

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За даними співрозмовників видання, Слоат була «тихою, але ключовою фігурою» у відновленні відносин США із союзниками в Європі та вибудовуванні з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну єдиного фронту проти країни-агресора.

Слоат також координувала спільну з європейськими союзниками відповідь на вторгнення Росії, включаючи багатомільярдну допомогу Україні.

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Вона також розробила ключові елементи трансатлантичної стратегії нової команди та супроводжувала Байдена у восьми поїздках до Європи, у тому числі на п'ять самітів НАТО та два саміти ЄС. Слоат також була рушійною силою піднесення «Бухарестської дев’ятки », групи східноєвропейських країн НАТО, які об’єдналися, щоб зміцнити регіон.

Офіційні особи США кажуть, що її зусилля є основною причиною помітного покращення відносин США із країнами Європи.

«Це були дивовижні три роки, але настав час. Я втомилася», – заявила Слоат, підтвердивши свій догляд.

Під час своєї роботи на посаді радниці Слоат стикалася зі складними моментами. Представники адміністрації заявили, що вона, як і багато її колег, була захоплена зненацька угодою США, Британії та Австралії з постачання атомних підводних човнів, відомої як AUKUS.

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Чиновники заявили, що Слоат була обурена тим, що його залишили осторонь під час укладання угоди. Після оголошення угоди вона була змушена відповідати на обурені виклики зі сторони Франції, яка відкликала свою власну угоду з Австралією. За словами колег, вона професійно впоралася з цією ситуацією, і пізніше президент Франції Еммануель Макрон вирушив до Білого дому з державним візитом.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують і надалі забезпечувати Україну пакетами військової допомоги в рамках президентських повноважень, однак вони просто стануть меншими. При цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше.