Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Радниця Байдена у справах Європи йде у відставку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Радниця Байдена у справах Європи йде у відставку
Аманда Слоат координувала спільну з європейськими союзниками відповідь на вторгнення Росії
фото з відкритих джерел

Аманда Слоат була «тихою, але ключовою фігурою» у відновленні відносин США із союзниками в Європі 

Головна радниця президента США Джо Байдена у справах Європи Аманда Слоат йде у відставку. Про це повідомляє Politico.

За даними співрозмовників видання, Слоат була «тихою, але ключовою фігурою» у відновленні відносин США із союзниками в Європі та вибудовуванні з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну єдиного фронту проти країни-агресора.

Слоат також координувала спільну з європейськими союзниками відповідь на вторгнення Росії, включаючи багатомільярдну допомогу Україні.

Вона також розробила ключові елементи трансатлантичної стратегії нової команди та супроводжувала Байдена у восьми поїздках до Європи, у тому числі на п'ять самітів НАТО та два саміти ЄС. Слоат також була рушійною силою піднесення «Бухарестської дев’ятки », групи східноєвропейських країн НАТО, які об’єдналися, щоб зміцнити регіон.

Офіційні особи США кажуть, що її зусилля є основною причиною помітного покращення відносин США із країнами Європи.

«Це були дивовижні три роки, але настав час. Я втомилася», – заявила Слоат, підтвердивши свій догляд.

Під час своєї роботи на посаді радниці Слоат стикалася зі складними моментами. Представники адміністрації заявили, що вона, як і багато її колег, була захоплена зненацька угодою США, Британії та Австралії з постачання атомних підводних човнів, відомої як AUKUS.

Чиновники заявили, що Слоат була обурена тим, що його залишили осторонь під час укладання угоди. Після оголошення угоди вона була змушена відповідати на обурені виклики зі сторони Франції, яка відкликала свою власну угоду з Австралією. За словами колег, вона професійно впоралася з цією ситуацією, і пізніше президент Франції Еммануель Макрон вирушив до Білого дому з державним візитом.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують і надалі забезпечувати Україну пакетами військової допомоги в рамках президентських повноважень, однак вони просто стануть меншими. При цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше. 

Теги: Пентагон президент Еммануель Макрон фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Радниця Байдена у справах Європи йде у відставку
Радниця Байдена у справах Європи йде у відставку
Байден відреагував на розширення гуманітарних пауз у Секторі Гази
Байден відреагував на розширення гуманітарних пауз у Секторі Гази
ОАЕ обмежать експорт товарів подвійного призначення до Росії – ЗМІ
ОАЕ обмежать експорт товарів подвійного призначення до Росії – ЗМІ
Суд у Латвії виніс вирок екс-депутату Сейму, який шпигував на користь РФ
Суд у Латвії виніс вирок екс-депутату Сейму, який шпигував на користь РФ
Росія вперше в історії не увійшла до складу Міжнародного суду ООН
Росія вперше в історії не увійшла до складу Міжнародного суду ООН
ЦАХАЛ посилить наземну операцію у Газі – ЗМІ
ЦАХАЛ посилить наземну операцію у Газі – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9261
Зеленський назвав втрати України на фронті
7377
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: спливли неочікувані факти про водіїв
6781
Десакралізація Залужного
6595
Італія переселяє мігрантів до іншої країни ЄС: ЗМІ знайшли приховані мотиви
4625
Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)
4259
Німеччина забирає свої ППО Patriot з Польщі

Новини

Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту