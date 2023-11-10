Пентагон заявив, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими

Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше

Сполучені Штати планують і надалі забезпечувати Україну пакетами військової допомоги в рамках президентських повноважень, однак вони просто стануть меншими. При цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше. Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

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«Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою», - сказала представниця Пентагону.

Вона уточнила попередні оцінки, що були представлені Білим домом, зазначивши, що Сполучені Штати вже використали понад 95% від загальної суми в розмірі $62,3 млрд, призначеної для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Сінгх нагадала, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Крім того, вона відзначила, що Україна розраховує на підтримку інших країн.

Раніше повідомлялося, що події на Близькому Сході, пов’язані з відповіддю Ізраїлю на терор ХАМАС, не відвертають уваги адміністрації США до підтримки, яку вона продовжує надавати Україні у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.