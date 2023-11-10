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Пентагон заявив, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон заявив, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими
Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх
фото з відкритих джерел

Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше

Сполучені Штати планують і надалі забезпечувати Україну пакетами військової допомоги в рамках президентських повноважень, однак вони просто стануть меншими. При цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше. Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою», - сказала представниця Пентагону.

Вона уточнила попередні оцінки, що були представлені Білим домом, зазначивши, що Сполучені Штати вже використали понад 95% від загальної суми в розмірі $62,3 млрд, призначеної для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Сінгх нагадала, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Крім того, вона відзначила, що Україна розраховує на підтримку інших країн.

Раніше повідомлялося, що події  на Близькому Сході, пов’язані з відповіддю Ізраїлю на терор ХАМАС, не відвертають уваги адміністрації США до підтримки, яку вона продовжує надавати Україні у протистоянні російській агресії. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Теги: фінансування Україна президент Пентагон ХАМАС Вашингтон

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