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Ракетна атака на російський Білгород: стали відомі наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на російський Білгород: стали відомі наслідки
Інформація щодо руйнувань уточнюється
фото ілюстративне

Губернатор Гладков стверджує, що російська ППО нібито знищила десять ракет, які летіли на Білгород

Cьогодні зранку, 18 січня, у російському Білгороді була оголошена повітряна тривога, згодом у місті пролунали вибухи. Губернатор  Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.

Він записав відеозвернення, у якому звинуватив Україну в обстрілах території Росії.

З його слів, російська система протиповітряної оборони нібито знищила десять ракет, які летіли на Бєлгород. Гладков наголосив, що інформації про руйнування поки не має, крім одного – у Білгородському районі були зафіксовані вибиті вікна в будинках.

«По ушкодженнях. У селі М'ясоїдове різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях: в одному будинку вибиті вікна, у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання», – написав Гладков.

Він також додав, що нібито після відбиття засобами ППО повітряної атаки ЗСУ є одна постраждала. «У жінки осколкове поранення правого колінного суглоба…Інформація щодо руйнувань уточнюється», – додав він.

Як повідомлялося, на світанку у четвер, 18 січня, у Білгородській області було оголошено повітряну тривогу. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про ракетну небезпеку в самому Білгороді.

 

Теги: гараж поранення тривога Білгород

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