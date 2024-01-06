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Розвідка вдарила по позиціях російської ППО в Білгородській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка вдарила по позиціях російської ППО в Білгородській області
Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів
фото: ГУР МО

Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь С1» виведені з ладу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про чергову успішну спецоперацію, здійснену 6 січня 2024 року. У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області.

Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь С1» виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило подробиці комплексної спецоперації на території тимчасово окупованого Криму 4 січня 2024 року.

Нагадаємо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.  Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

Теги: системи ППО Білгород розвідка

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