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Артисти, які захищають Україну на фронті, прийшли попрощатися з Віталієм Білоножком

Катерина Іванова
glavcom.ua
Артисти, які захищають Україну на фронті, прийшли попрощатися з Віталієм Білоножком
Прощання з Білоножком у Національній філармонії України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Співак Юрко Юрченко, який нині захищає Україну на фронті та український актор театру та кіно Дмитро Лінартович, який теж у війську, прийшли на прощання із Віталієм Білоножком

Сьогодні, 12 січня, у Національній філармонії України відбулося прощання з Народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшли родичі, політики та діячі культури.

Серед тих, хто прийшов віддати шану Народному артисту, був музикант Юрій Юрченко, який зазначив, що Віталій Білоножко мав глибокий вплив на початок його шляху в музичній сфері. Крім того, за словами музиканта, Народний артист завжди піклувався про нього і ставився, як до рідного сина. Юрій Юрченко також додав, що зіркове подружжя Білоножків було для нього взірцем стосунків.

Стати на захист Батьківщини Юрій наважився ще у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку від приєднався до ТРО столиці, а згодом разом з іншими побратимами відправився захищати Харківщину. У вільну від фронтової роботи хвилину виконавець повертається до творчості: співає пісні, чим підіймає бойовий дух своїм побратимам. Також українець час від часу виступає з благодійними концертами як в Україні, так і за кордоном, аби зібрати кошти на допомогу українській армії. За час служби на фронті артист потравляв під обстріл, під час якого, як розповідав потім, йому дивом вдалося врятуватися.

Співак Юрій Юрченко
Співак Юрій Юрченко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прощання прийшов також український актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України Лінартович Дмитро, який наразі працює розвідником 46-тій окремій аеромобільній бригаді.

Від початку російського масштабного вторгнення в Україну Дмитро брав участь в обороні Києва, потім, у складі десантно-штурмового підрозділу, воював на Херсонському напрямку, у районі Бахмута, в Соледарі, де зазнав серйозного поранення. Також Лінартович цьогоріч знявся у короткометражному фільмі «Фосфор» про пригоди ветерана російсько-української війни, який повернувся з району бойових дій, проходить реабілітацію та адаптується до нормального життя. Проте, врешті-решт, повертається до своїх побратимів.

Заслужений артист Дмитро Лінартович
Заслужений артист Дмитро Лінартович
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, Актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар.

Раніше Юрко Юрченко звернувся до українців і наголосив, що українцям слід прокинутись і допомагати фронту.

Читайте також: Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж

 

 

Теги: обстріл артист актор Юрій Юрченко поранення народний артист музикант Соледар похорон

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