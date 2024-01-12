Артисти, які захищають Україну на фронті, прийшли попрощатися з Віталієм Білоножком

Співак Юрко Юрченко, який нині захищає Україну на фронті та український актор театру та кіно Дмитро Лінартович, який теж у війську, прийшли на прощання із Віталієм Білоножком

Сьогодні, 12 січня, у Національній філармонії України відбулося прощання з Народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшли родичі, політики та діячі культури.

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Серед тих, хто прийшов віддати шану Народному артисту, був музикант Юрій Юрченко, який зазначив, що Віталій Білоножко мав глибокий вплив на початок його шляху в музичній сфері. Крім того, за словами музиканта, Народний артист завжди піклувався про нього і ставився, як до рідного сина. Юрій Юрченко також додав, що зіркове подружжя Білоножків було для нього взірцем стосунків.

Стати на захист Батьківщини Юрій наважився ще у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку від приєднався до ТРО столиці, а згодом разом з іншими побратимами відправився захищати Харківщину. У вільну від фронтової роботи хвилину виконавець повертається до творчості: співає пісні, чим підіймає бойовий дух своїм побратимам. Також українець час від часу виступає з благодійними концертами як в Україні, так і за кордоном, аби зібрати кошти на допомогу українській армії. За час служби на фронті артист потравляв під обстріл, під час якого, як розповідав потім, йому дивом вдалося врятуватися.

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Співак Юрій Юрченко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прощання прийшов також український актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України Лінартович Дмитро, який наразі працює розвідником 46-тій окремій аеромобільній бригаді.

Від початку російського масштабного вторгнення в Україну Дмитро брав участь в обороні Києва, потім, у складі десантно-штурмового підрозділу, воював на Херсонському напрямку, у районі Бахмута, в Соледарі, де зазнав серйозного поранення. Також Лінартович цьогоріч знявся у короткометражному фільмі «Фосфор» про пригоди ветерана російсько-української війни, який повернувся з району бойових дій, проходить реабілітацію та адаптується до нормального життя. Проте, врешті-решт, повертається до своїх побратимів.

Заслужений артист Дмитро Лінартович фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, Актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар.

Раніше Юрко Юрченко звернувся до українців і наголосив, що українцям слід прокинутись і допомагати фронту.