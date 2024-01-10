Окупанти вигадали, як захистити Білгородщину від обстрілів – ISW

РФ хоче створити 15-кілометрову «буферну зону» на Харківщині

У Росії почастішали заклики до широкомасштабної російської наступальної операції в Харківській області для створення «буферної зони» з Бєлгородською областю, незважаючи на ймовірну неспроможність російських військових провести операцію із захоплення значної території Харківщини найближчим часом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 січня заявив, що російські війська зроблять усе, щоб запобігти українським обстрілам Білгородської області.

Російські джерела використали коментарі Пєскова про заклик до російських військ створити «буферну зону» глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відкинути українські ракетні системи залпового вогню і артилерію від кордону з Білгородською областю, зауважують експерти.

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Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил у Білгородську область.

«Російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину та кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би набагато більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україною», – зазначає ISW.

Раніше ISW оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, і що російське угруповання на Куп’янському напрямку більш спроможне для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародного кордону.

На думку аналітиків, російські військові зараз можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області з Білгородської області для відволікання та відведення українських сил від можливої російської операції на Куп’янському напрямку.

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Як повідомлялося, російські окупанти зосередили в Білгороді близько 12 тис. військ. Військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що такою кількістю окупанти навряд чи почнуть наступати на Харків.

На початку року британські медіа опублікували матеріали, щодо ймовірного великого наземного наступу у Харківській області. Коментуючи це, начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо сказав, що війська країни-агресора Росії не мають важливих успіхів на Куп’янському напрямку фронту. Тому харків'янам наразі можна бути спокійними – місту поки що не загрожує російський наступ і якихось тривожних «дзвіночків» для харків'ян теж немає.