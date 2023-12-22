В Хмельницькій області працювали сили ППО
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу «Шахед»
У ніч проти 22 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.
«Хмельницький район. Працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу «Шахед» у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
В регіоні оголошена повітряна тривога. Людей закликають знаходитись в укриттях.
Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі.
Також в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник.
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