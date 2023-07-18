Атака на міст. Росіяни в паніці скасовують тури до Криму

Після інциденту на Кримському мосту кількість ануляцій турів на півострів утричі перевищила середньодобову

Багато туристів побоюються їхати «новими територіями»

Туристи з Росії після вибухів на Кримському мосту в понеділок, 17 липня, почали скасовувати тури на окупований півострів. Про це повідомляє російське «Агентство» з посиланням на представників двох турфірм.

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Зазначається, що 17 липня тури анулювало більше «туристів», ніж зазвичай, а найчастіше вони скасувовували поїздки, заброньовані на найближчі дні в липні. При цьому, за словами одного зі співрозмовників «Агентства», тури на 20 липня і пізніше росіяни поки не анулюють, але нових бронювань на літні місяці стало менше.

За даними видання «Комерсант», після інциденту на Кримському мості 17 липня кількість ануляцій турів на півострів утричі перевищила середньодобову.

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Крім того, багато туристів побоюються їхати «новими територіями».

Натомість, кількість пошукових запитів розміщення в Анапі та Геленджику (територія РФ) 17 липня зросла на 60% та 70%.

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Нагадаємо, 17 липня унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Зазначимо, що реальна протяжність шляху довша за вказані на картах 592 км між Ростовом та Джанкоєм. Бо окупанти примушують подорожуючих об’їжджати деякі об’єкти, які вони використовують у військових цілях.

Водночас робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена.