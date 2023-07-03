Латвія відновила прийом візових заяв окремим категоріям росіян

Кожна візова заявка буде оцінюватися в індивідуальному порядку

Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновлює обмежений прийом візових заяв від громадян Росії в дипломатичних і консульських установах країни за кордоном. Про це повідомили на сайті МЗС Латвії.

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Починаючи з 4 липня заявки на отримання візи від таких категорій громадян РФ: членів сімей (подружжя, батьків, бабусь і дідусів, дітей, онуків та людей, які перебувають на утриманні) громадян Латвії, членів сімей громадян Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації. Також заявки можуть подавати ті, чий в’їзд відбувається з гуманітарних міркувань, наприклад, причиною є серйозна хвороба родича, відвідування похорону або ж існує загроза безпеці чи життю.

Кожну заявку на отримання візи розглядатимуть окремо, і заявник муситиме надати документальне підтвердження належності до будь-якої з перерахованих вище категорій.

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Раніше повідомлялося, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна припиняє видачу гуманітарних віз громадянам Росії.

Також Китай і Росія найближчим часом запустять безвізовий туристичний режим. У китайському місті Хейхе відбулось засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі туризму Російсько-Китайської комісії з гуманітарного співробітництва.

До слова, парламент і Рада ЄС незабаром змінять процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн. Утім, новий формат віз та подачу заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли все буде узгоджено також з'явиться нова платформа для самостійної подачі заяв на візи.