Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Латвія відновила прийом візових заяв окремим категоріям росіян

Діана Гасюк
glavcom.ua
Латвія відновила прийом візових заяв окремим категоріям росіян
Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновить видачу гуманітарних віз окремим категоріям росіян
фото з відкритих джерел

Кожна візова заявка буде оцінюватися в індивідуальному порядку

Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновлює обмежений прийом візових заяв від громадян Росії в дипломатичних і консульських установах країни за кордоном. Про це повідомили на сайті МЗС Латвії.

Починаючи з 4 липня заявки на отримання візи від таких категорій громадян РФ: членів сімей (подружжя, батьків, бабусь і дідусів, дітей, онуків та людей, які перебувають на утриманні) громадян Латвії, членів сімей громадян Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації. Також заявки можуть подавати ті, чий в’їзд відбувається з гуманітарних міркувань, наприклад, причиною є серйозна хвороба родича, відвідування похорону або ж існує загроза безпеці чи життю.

Кожну заявку на отримання візи розглядатимуть окремо, і заявник муситиме надати документальне підтвердження належності до будь-якої з перерахованих вище категорій.

Раніше повідомлялося, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна припиняє видачу гуманітарних віз громадянам Росії. 

Також Китай і Росія найближчим часом запустять безвізовий туристичний режим. У китайському місті Хейхе відбулось засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі туризму Російсько-Китайської комісії з гуманітарного співробітництва. 

До слова, парламент і Рада ЄС незабаром змінять процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн. Утім, новий формат віз та подачу заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли все буде узгоджено також з'явиться нова платформа для самостійної подачі заяв на візи. 

Читайте також: Польща не продовжуватиме візи та посвідки деяким українцям. Три способи легально залишитись
Теги: Польща Китай візи Латвія росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Totaler Krieg» – росіяни знову повторюють за нацистською Німеччиною
«Тотальна війна». Росіяни злякалися поразки?
10 червня, 15:01
Ян Кшиштоф Дуда та Лукаш Вічарж
На аукціоні у Польщі продано унікальні жовто-блакитні шахи: гроші підуть в Україну
7 червня, 11:58
Після підриву Каховської ГЕС відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу
11 червня, 21:43
Епідеміологічна ситуація на Херсонщині залишається стабільною
Удар «Калібрів» по Одесі, під водою понад 3 тис. будинків Херсонщини: ситуація в регіонах
14 червня, 11:23
Зараз ворожі війська здебільшого використовують важку артилерію та РСЗВ
Бойовики РФ повернулися на позиції, які були підтоплені через підрив Каховської ГЕС
16 червня, 09:02
Туристи з Китаю зможуть приїздити до країни-агресора
Китай та Росія запустять безвізовий туристичний режим
22 червня, 18:48
Латвія припинила видачу гуманітарних віз росіянам
Латвія припинила видачу гуманітарних віз росіянам
24 червня, 15:05
Цун Фу
Посол Китаю підтримав намір України деокупувати Крим
28 червня, 02:36
Росія та Іран виготовлятимуть дрони
Стало відомо, хто з поплічників Путіна міг дати гроші на виробництво іранських дронів
Сьогодні, 19:30

Соціум

Латвія відновила прийом візових заяв окремим категоріям росіян
Латвія відновила прийом візових заяв окремим категоріям росіян
Поліцейському, який застрілив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
Поліцейському, який застрілив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
Росіяни влаштували провокацію у Відні, щоб дискредитувати Україну (фото)
Росіяни влаштували провокацію у Відні, щоб дискредитувати Україну (фото)
Де житимуть найманці Пригожина? Журналісти показали табори в Білорусі (фото)
Де житимуть найманці Пригожина? Журналісти показали табори в Білорусі (фото)
Скандал у Відні: штаб-квартира ООН поскаржилася на українських активістів
Скандал у Відні: штаб-квартира ООН поскаржилася на українських активістів
Росіяни масово зрізають «вагнерівські» прапори з могил найманців Пригожина (відео)
Росіяни масово зрізають «вагнерівські» прапори з могил найманців Пригожина (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
32K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
26K
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»
19K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
14K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
12K
Через хейт у Польщі зачинився ресторан, у якому працювали українки

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту