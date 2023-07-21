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Світова конфедерація більярдного спорту допустила росіян та білорусів до змагань

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Світова конфедерація більярдного спорту допустила росіян та білорусів до змагань
Росіяни та білоруси повернуться до міжнародних змагань з більярдного спорту в нейтральному статусі
фото з відкритих джерел

Правління конфедерації більярдного спорту одностайно підтримало рішення повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань

Світова конфедерація більярдного спорту (WCBS) ухвалила рішення про повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Про це йдеться у пресрелізі WCBS.

Правління конфедерації одностайно підтримало рішення повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. До складу конфедерації входять – Міжнародна федерація більярду та снукеру, спілка Mondiale de Billard та Всесвітня асоціація більярду та пулу.

Наразі триває юніорський чемпіонат Європи з пулу – у ньому не беруть участі росіяни та білоруси. На першому в історії чемпіонаті світу WCBS представників РФ та Білорусі теж немає.

Нагадаємо, гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG)  в нейтральному статусі.

Раніше у Кремлі закликали не критикувати російську легкоатлетку, дворазову олімпійську чемпіонку Олену Ісінбаєву, яка покинула країну-агресора РФ і проживає на іспанському острові Тенерифе.

До слова, народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився інформацією стосовно заборони українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами.

Теги: російські спортсмени спорт росія

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