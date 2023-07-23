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«Благословенна» вами ракета прилетіла у вівтар храму: вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Благословенна» вами ракета прилетіла у вівтар храму: вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа
Спасо-Преображенський кафедральний собор у результаті обстрілу отримав серйозні ушкодження
фото з відкритих джерел

Владика вважає, що саме «особистим благословенням» патріарха «воїнство РФ сьогодні чинить безчинство

Вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Текст листа було опубліковано на Facebook-сторінці Свято-Іллінського чоловічого монастиря.

«Благословенна» вами ракета прилетіла у вівтар храму: вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа фото 1

На початку свого звернення до патріарха Кирила, владика Віктор нагадав, що «на Соборі Української Православної Церкви від 27.05.2022 р. було ухвалене рішення, що ми на чолі з нашим Предстоятелем УПЦ, виходимо повністю з Вашого підпорядкування», та наголосив, що патріарх неодноразово у своїх проповідях говорить про єдність «Святої Русі», яку він «своїм благословенням і справами повністю знищує».

Владика також вважає, що саме «особистим благословенням» патріарха «воїнство РФ сьогодні чинить безчинство і відверту війну на суверенній території Української Держави».

«По-моєму, Ви забули про те, що, як і в Росії, так і в Україні є (були) Ваші діти, яких Ви такими і вважаєте, і, благословили тих, хто сьогодні їх вбиває», – пише далі владика.

Він зазначив, що, на превелике розчарування, на останній Архієрейській нараді в Москві, патріарх Кирило «жодного слова не сказав про те, що потрібно припинити цю каїнову війну, припинити ці вбивства і руйнування мирних міст і сіл, припинити кровопролиття».

«Ваші єпископи і священики освячують і благословляють танки і ракети, які бомблять наші мирні міста», – нагадав архієрей.

«Сьогодні, коли я приїхав по закінченню комендантської години до Спасо-Преображенського Одеського кафедрального собору, побачив, що «благословенна» Вами ракета РФ прилетіла просто у вівтар храму, у святая святих, я зрозумів, що спільного з Вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає», – вважає владика Віктор.

 

Він упевнений, що патріарх Кирило «через особисті амбіції втратив Українську Православну Церкву та інші Церкви в країнах «святої Русі».

«Не повертається язик назвати Вас «Великим Господином і Отцем», тому що Ви батько, який віддав дітей своїх на погибель і вбивства», – пише архієпископ.

Владика наголосив, що у вірян УПЦ «люблячий батько і Авва» і зажадав «не ігнорувати нашого Предстоятеля, Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, який обраний Собором УПЦ».

Також владика попросив патріарха «не дискредитувати нашу Церкву і не знищувати її Вашим же благословенням».

«На сьогоднішній день, ні Ви, ні Ваші представники, такі як митрополит Леонід, ні протоієрей Андрій Новіков, який втік з Одеської єпархії, під уявним переслідуванням СБУ, не роблять нічого, щоб підтримати нас як своїх братів», – каже владика.

Ба більше, він вважає, що ці люди «у своїх інтернет-постах, тільки паплюжать ім'я Святої Церкви, не виявляючи жодної поваги до її Предстоятеля і голосу нашої Української Церкви».

«Як можна називати нас вірних чад Української Православної Церкви, і рішенням її Святого Собору, тими, хто «ідуть на шляху розколу?», – запитує архієпископ Віктор і продовжує, що «цей розкол, про який говорите Ви, і Ваші клірики», озвучується такими людьми, як митрополит Леонід і протоієрей Андрій Новіков.

«Сьогодні Ви і всі Ваші послушники, робите все, щоб УПЦ була знищена на території України. Ніяких розумінь про ікономію щодо УПЦ не використовується», – пише архієрей.

«У сьогоднішній день ми (говорю від імені багатьох архієреїв УПЦ) засуджуємо цю божевільну агресію РФ проти нашої Незалежної країни. Засуджуємо варварські захоплення наших єпархій на Сході та Півдні України. Засуджуємо репресії та утиски, які творять Ваші органи на тимчасово окупованих територіях України!» – заявив архієрей.

Він зажадав «відстати від нашої Церкви, від наших архієреїв і нашого Предстоятеля», наголосивши, що «у нас є свій шлях, який обраний Собором Української Православної Церкви».

«Щиро прошу Вас – зупиніться. Кожна ракета, яка сьогодні прилітає на територію України, сприймається її жителями як Ваше "благословення" своїм чадам», – підсумував вікарій Одеської єпархії, назвавши себе «вірним послушником свого Предстоятеля».

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

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Теги: Одеса обстріл репресії ракета танки свято собор батько УПЦ МП патріарх Кирил

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