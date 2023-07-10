Надання касетних боєприпасів. Салліван розкрив зобов'язання України

Україні заборонено використовувати касетні боєприпаси на території РФ, а також в українських населених пунктах

Радник президента США Джейк Салліван із національної безпеки, описав зобов'язання, які Україна взяла щодо використання касетних боєприпасів, які передаються Києву за рішенням Вашингтона. Про це він розповів на пресконференції під час перельоту до Лондона, передає видання Premium Times.

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Салліван зазначив, що міністр оборони України Олексій Резніков раніше підкреслював принципи, яких дотримується Київ щодо використання касетних боєприпасів, і навів два приклади в цьому контексті.

«Перший – вони не будуть використовувати їх на російській території, а тільки на власній території, де мають найбільший стимул до обмеження – обмеження впливу на цивільне населення, тому що саме українські громадяни будуть піддаватися ризику», – сказав він.

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Також Салліван додав, що українці не використовуватимуть касетні боєприпаси у населених пунктах.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.