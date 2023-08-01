У Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів

Підпали будівель військових комісаріатів також зафіксовані у Росоші, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копійську

За минулу добу, 31 липня, у Росії відбулося 11 спроб підпалити будівлі військкоматів у різних містах країни. Про це пише російська служба «Радіо Свобода», Telegram-канали Sota та Astra.

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За даними ЗМІ, у Можайську Московської області 31 липня затримали жінку за підозрою у підпалі військкомату. Та заявила правоохоронцям, що їй подзвонили невідомі, представившись працівниками «Ощадбанку» і налякали, що у будівлі якась людина намагається взяти на її ім'я кредит. А щоб «створити переполох» та «затримати шахрая» їй запропонували підпалити будівлю.

Підпали будівель військових комісаріатів також зафіксовані у Росоші, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копійську. Майже всі палії заявили, що їм дзвонили шахраї.

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З-поміж затриманих – студентка, вчителька, пенсіонер, працівник ресторану. У більшості випадків, це були жінки. Вік паліїв – від 22 років до 77.

Чоловік, затриманий після підпалу у Санкт-Петербурзі, розповів, що його спонукали на дії кілька кредитів. На чоловіка нібито вийшов співробітник служби безпеки банку, який назвав себе «Германом Олександровичем» і запропонував, за попередньою інформацією, зв'язати його з тим, хто допоможе, надавши контакт певного «співробітника ФСБ Колесникова».

Той за свою допомогу в «списанні кредитів» просив чоловіка допомогти у розслідуванні справи про нібито «шахрайство серед співробітників військкомату». Підпал, за його словами, мав відволікти їх, а ФСБ вилучила б потрібні їм документи.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за статтею «Умисне ушкодження чужого майна шляхом підпалу».

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Раніше у Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна.