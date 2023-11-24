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Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Найдовший і найглибший підводний тунель у Китаї
фото ілюстративне

За словами американських чиновників, будівництво тунелю поруч із існуючим мостом зіткнеться з величезними перешкодами

Російські та китайські бізнесмени, тісно пов'язані з урядом, наприкінці жовтня провели секретне обговорення планів будівництва підводного тунелю, що може з’єднати РФ з окупованим Кримом. Росіяни хочуть створити транспортний маршрут, захищений від українських атак. Про це пише The Washington Post.

Переговори, як пише видання, були спровоковані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки Кримського мосту, який є ключовим логістичним маршрутом для російських військових, але при цьому вже двічі був атакований. Також зазначається, що переговори також підкреслюють рішучість РФ зберегти контроль над Кримом.

За словами американських чиновників та інженерів-експертів, будівництво тунелю поруч із існуючим мостом зіткнеться з величезними перешкодами. Зокрема, проєкт створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму, і проти чиїх компаній можуть запровадити економічні санкції США та Євросоюз.

Проте перехоплені електронні листи показують, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю висловила готовність брати участь у проєкті. Це повідомлення виданню надали українські чиновники.

В електронних листах згадуються зустрічі з китайськими делегатами у Криму. У повідомленні від 4 жовтня йдеться, що Китайська залізнично-будівельна корпорація CRCC «готова забезпечити будівництво залізниць та автомобільних доріг будь-якої складності у кримському регіоні».

Експерти з великих міжнародних транспортних проєктів заявили, що будівництво тунелю під Керченською протокою технічно здійсненне і що Китай має необхідний досвід і обладнання. Але це буде величезний за масштабами проєкт, який можна порівняти з будівництвом тунелю між Данією та Німеччиною, яке триває вже вісім років, його вартість, за прогнозами, перевищить 8,7 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що українські війська успішно витісняють російський флот із Криму.

Теги: Китай росія війна

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