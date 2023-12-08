Ворог завдав ударів по Харкову: є руйнування та поранені

Наразі відомо про двох постраждалих

У ніч проти 8 грудня російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог завдав не менше п'яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби», – йдеться у повідомленні Терехова.

Голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На даний момент зафіксували попадання у Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо удари завдавалися ракетами С-300.

Пізніше у поліції Харковської області зазначили, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

Як повідомлялося, у ніч проти 8 грудня у Харкові пролунали вибухи, згодом оголосили повітряну тривогу.

До слова, надвечір, 7 грудня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе «Шахед» по Україні. Ворожі безпілотники фіксували на півдні країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією військових, одна з груп дронів-камікадзе перебуває у Дніпропетровській області. О 21:09 мешканців Павлограда влада закликала пройти в укриття.

Також ще одну групу ударних безпілотників помітили у Запорізькій області. Вона прямує у бік Дніпропетровської області. Водночас у Харківській області оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.