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Ростислав Павленко Народний депутат України

Вони не зупиняться. Що треба розуміти про росіян

glavcom.ua
Протистояння на вул. Інституцькій. Грудень 2013 року
фото з відкритих джерел

Морозним ранком 11.12.13 стало ясно, що простою демонстрацією наглої сили українців у стійло не загнати

10 років тому москва використовувала нас одне проти одного. Нацьковувала своїх маріонеток у тодішній владі на людей, вела розгнуздану пропаганду розколу.

Тоді, у тісному строю, не пускаючи до Майдану «ВВшників» і «беркутів» у обладунках, ми думали, що маємо вистояти.

Ми здивували світ і почасти самих себе (особливо дивувались ті, хто не був у строю на Майдані).

Українці тоді не тільки встояли, але і перемогли. І морозним ранком 11.12.13 стало ясно, що простою демонстрацією наглої сили українців у стійло не загнати.

Тепер московити бажають нас убити. 8 балістичних ракет на сплячу столицю, постійні атаки дронами, «мʼясні штурми» на ключових напрямках фронту…

Вони не зупиняться. Їх можуть зупинити лише ЗСУ, за підтримки всіх українців і союзників. Завдання кожного – цю підтримку забезпечити.

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Теги: росія історія Революція Гідності

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