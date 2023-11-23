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Прем'єр Болгарії розповів, як секретні служби РФ руйнують його країну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр Болгарії розповів, як секретні служби РФ руйнують його країну
Секретні служби та пропаганда Путіна активно працюють у Болгарії
фото із відкритих джерел

Спецслужби країни-агресора своїми методами розколюють болгарське суспільство

Секретні служби Росії активно працюють у Болгарії задля розколу суспільства. Це констатував прем'єр Болгарії Микола Денков, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, його слова цитує болгарське видання «Марица». 

«У своїй новітній історії Болгарія зазнавала постійних спроб панування. Деякі з них – успішні з боку Російської Федерації та СРСР. На жаль, ці «великоросійські апетити» тривають. Наша країна піддається цілеспрямованим гібридним атакам. Секретні служби та пропаганда Путіна використовують економічні та суверенні зв’язки нашої країни з Росією, а також історичні та культурні зв’язки між нашими народами, для розколу болгарського суспільства на проросійську та євроатлантичну частини та розпалювання ворожнечі», – зазначив Микола Денков.

Болгарський посадовець переконаний, що повноправне членство Болгарії в Європейському Союзі та НАТО є найбільшою гарантією продовження демократичного та європейського шляху розвитку країни. «Тому ми повинні завершити нашу євроінтеграцію, приєднавшись до Шенгену та єврозони», – наголосив Денков з трибуни Європарламенту. 

За словами Денкова, російська війна проти України насправді є «війною проти Європи». «На жаль, ЄС не є ізольованим острівцем миру та процвітання. Майже 2 роки на її кордоні точиться нищівна війна, в якій російські агресори намагаються зламати прагнення українського народу жити в незалежній, вільній і демократичній державі... Підтримуючи Україну, ми допомагаємо Європі. Захищаючи Україну, ми захищаємо Європу», – вважає прем'єр Болгарії.  

Втім, він також зазначив, що у Європі спостерігається дедалі більше ознак «втоми від війни» та посилюються голоси проти допомоги українському народу та українським біженцям. 

«Все більше європейців задаються питанням: «Чому ми повинні нести тягар і труднощі далекої війни між двома
країнами, які не входять до Європейського Союзу?» Чи не краще піти на деякі поступки Путіну і закінчити війну?», – констатував Денков.

Нагадаємо, 22 листопада, парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів. Про це повідомляє The Sofia Globe. Проголосували 152 людини «за» і 57 проти, тих, хто утримався, не було. Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

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Теги: росія пропаганда війна путін Болгарія озброєння парламент росіяни

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