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Допомога Україні: Держдеп США зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні: Держдеп США зробив заяву
Представник Держдепартаменту США, Меттью Міллер
фото з відкритих джерел

Держдеп упевнений, що Конгрес проголосує за допомогу для України

Представник Держдепартаменту США, Меттью Міллер, висловив переконання, що у Конгресі переважає підтримка подальшої допомоги Україні, і це питання буде ухвалене під час голосування. Про це Міллер заявив на пресбрифінгу у Вашингтоні. 

Меттью Міллер вважає, що не має сумнівів у відданості виконавчої та законодавчої гілок влади у підтримці України. Якщо пакет фінансування для України буде висунуто на голосування в обох палатах Конгресу, він впевнений, що він буде прийнятий.

Міллер нагадав, що фонди для допомоги Україні у сфері безпеки майже вичерпалися. І це питання, за його словами, набуває особливої ваги в умовах зими з урахуванням того, що Росія продовжує обстріли критично важливої інфраструктури.

«Тож позиція адміністрації полягає в тому, що ми повинні підтримувати нашого партнера у скруті. Нам потрібно надалі підтримувати їх у боротьбі проти Росії, і ми сподіваємося, що Конгрес США також прийме цю позицію», - зазначив Міллер.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США. 

Також лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні. 

Теги: Ентоні Блінкен фінансування росія

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