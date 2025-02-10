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РФ маскує північнокорейських солдатів під студентів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ маскує північнокорейських солдатів під студентів
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує підтримувати РФ та її військові зусилля в Україні
фото з відкритих джерел

В ISW пояснили, як військові з КНДР їздять до Росії, порушуючи Резолюцію ООН

Прибуття північнокорейських робітників до Росії демонструє те, як РФ – постійний член Ради Безпеки ООН – порушує резолюцію 2397, ухвалену у 2017 році у відповідь на випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Резолюція прямо забороняє Північній Кореї відправляти своїх громадян за кордон для роботи та зобов’язує всі країни-члени ООН вислати всіх північнокорейців, які «заробляють» за кордоном, до грудня 2019 року. Росія, ймовірно, використовує прикриття студентських віз, щоб приховати порушення резолюції», – йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує підтримувати РФ та її військові зусилля в Україні.

Зокрема, 9 лютого Кім Чен Ин виголосив промову в міністерстві національної оборони Північної Кореї, в якій він зосередився на загрозах, які США та Захід нібито становлять для безпеки Північної Кореї. Також він розкритикував США за затягування війни в Україні та заявив, що «серйозно стурбований» нібито бажанням Заходу завдати стратегічної поразки Росії. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що внаслідок п'ятничного удару по командному пункту в Рильську Курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів. Причому не тільки своїх, а й північнокорейських. 

Водночас зазначається, що попри дані розвідки і публікації в західних медіа про те, що північнокорейські війська відвели від лінії фронту, є інформація про можливе перекидання ще 20-25 тисяч особового складу.

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Теги: Північна Корея росія військові диктатор росіяни ISW ООН

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