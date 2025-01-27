Два автомати та гранати: Forbes проаналізував екіпірування солдатів КНДР на Курщині

Солдати КНДР демонструють вищий рівень підготовки та оснащення на Курщині, аніж росіяни

Українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

За словами аналітиків, дробовик «Вепр-12» може використовуватись для боротьби з FPV-дронами. Українські військові також відзначають чудову влучність північнокорейських солдатів, які застосовують нестандартну, але ефективну тактику боротьби з безпілотниками. Зокрема, одна людина виконує роль приманки, тоді як інші двоє організовують засідку для знищення дрона.

Як підкреслив Девід Акс, російські військові в Курській області часто перебувають у поганому стані та мають слабке спорядження. Водночас це не стосується тисяч північнокорейських солдатів, які демонструють вищий рівень підготовки та оснащення.

Нагадаємо, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.