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Військовий пояснив, як ЗСУ розрізняють солдатів із КНДР від російських

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Військовий пояснив, як ЗСУ розрізняють солдатів із КНДР від російських
Зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо
фото з відкритих джерел

Російські військові діють на Курщині в якості груп закріплень або посилення, в той час як північнокорейські наступають

Українські військові вже вміють розрізняти, яка саме група (росіяни чи північнокорейці) рухається в бік їхніх позицій на Курщині. Про це розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95 десантно-штурмової бригади, майор Антон Захарчук в ефірі телемарафону.

Зазначається, що зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо. Проте бійці ЗСУ навчилися розрізняти їх ще на підходах до своїх позицій.

«Коли рухаються північнокорейські військові і ми завдаємо вогневого ураження – вони продовжують рух. Був випадок, коли в першого залітає FPV- дрон, а решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Російські військові навпаки, якщо по ним наноситься вогньове ураження, зазвичай рухаються на відкат», – каже він.

Захарчук розповів, що у штурмах, під час яких взяли в полон північнокорейського військового, діяв не змішаний з росіянами загон, а виключно північнокорейські воїни, яких зазвичай росіяни застосовують для ведення піших штурмів. При цьому російські військові діють в якості груп закріплень або посилення.

«Противнику було завдано втрат зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Після бою було проведено детальну розвідку і виявлено одного противника поблизу наших позицій. Відповідно, було прийнято рішення взяти його в полон. Військовий виявився з КНДР, був поранений. Його евакуювали з поля бою та надали медичну допомогу», – розповів військовий.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

При цьому, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.

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Теги: росія ЗСУ війна Північна Корея фронт росіяни Курщина

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