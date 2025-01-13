Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки

Загальні втрати серед північнокорейських військ на Курщині сьогодні становлять близько 3 тис. осіб

Південнокорейська розвідка назвала втрати солдатів КНДР, які прийшли допомагати Росії

У Курській області загинули близько 300 солдатів з Північної Кореї. Такі дані повідомила Національна розвідувальна служба Республіки Корея, передає Yonhap.

Загальні втрати серед північнокорейських військ у регіоні на сьогодні становлять близько 3 тис. осіб, з яких 2700 дістали поранення.

Зазначається, що це на 200 військових більше, ніж було зафіксовано в грудні. У грудні південнокорейські розвідники повідомляли про втрати в 100 убитих і близько 1000 поранених солдатів КНДР.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео допиту двох військових із КНДР, котрих напередодні взяли в полон спецпризначенці та десантники.

The Washington Post писав, що якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.