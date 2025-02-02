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Жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати на війну в Україну – Newsweek

Ірина Бура
glavcom.ua
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Жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати на війну в Україну – Newsweek
Родичі загиблих військових КНДР не отримують правдивої інформації про обставини їхньої смерті
фото з відкритих джерел

Сім’ї витрачають понад 100-кратну середню місячну зарплату на підроблені медичні довідки, щоб захистити чоловіків від відправлення до зони бойових дій

 

Жителі Північної Кореї шукають будь-які способи, щоб їхні рідні не потрапили на війну в Україні. Північнокорейські чоловіки підкуповують лікарів і підробляють довідки про туберкульоз, аби уникнути відправлення на фронт у Росію. Про це пише Newsweek. 

Так, за підроблений діагноз родини платять понад $500, ця сума більш ніж у 100 разів більше за середню місячну зарплату.

Зазначається, що ще рік тому подібна послуга коштувала $100, але через масовий попит ціни зросли вп’ятеро. Багато родин готові заплатити, оскільки бояться, що їхні чоловіки не повернуться живими з фронту.

За оцінками США та Південної Кореї, до Росії вже відправили до 12 тис. північнокорейських солдатів, зокрема на Курський напрямок. Армія КНДР – одна з найбільших у світі, і військовий обов’язок для чоловіків триває 10 років, а для жінок – 5 років.

Родичі загиблих військових не отримують правдивої інформації про обставини смерті. У свідоцтвах зазначають, що солдат загинув під час «священних бойових навчань на честь Батьківщини», не вказуючи, що він воював у складі російської армії. 

Нагадаємо, після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту

Раніше українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

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Теги: росія діагноз фронт солдат президент Північна Корея військові війна армія окупанти хвороба

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