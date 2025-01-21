Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів

Зеленський зауважив, що ЗСУ досі перебувають в Курському регіоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це він зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми досі перебуваємо в Курському регіоні. Наші військові там. Сил РФ не вистачило нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тис. російських військових. Саме на цьому напрямку. Окрім цього було 12 тис. північних корейців, 4 тис. з яких загинули. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну», – сказав Зеленський.

‼️4 тис. із 12 тис. солдатів КНДР уже загинули на Курському напрямку, — Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі



За словами президента, загалом на Курщині зараз перебуває понад 60 тис. російських військових. pic.twitter.com/21OUUflcDS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 21, 2025

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.