Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів
Зеленський повідомив, скільки російських військових перебуває на Курщині
фото: скріншот з відео

Зеленський зауважив, що ЗСУ досі перебувають в Курському регіоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це він зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми досі перебуваємо в Курському регіоні. Наші військові там. Сил РФ не вистачило нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тис. російських військових. Саме на цьому напрямку. Окрім цього було 12 тис. північних корейців, 4 тис. з яких загинули. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну», – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: Курщина Володимир Зеленський військові війна Північна Корея солдат росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нафтопереробний завод виробляє майже 7% усього дизпалива в країні
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу
16 сiчня, 16:34
Косіняк-Камиш зазначив, що у колі країн, які надають найбільшу військову допомогу Україні, панує думка про потребу подальшого функціонування формату «Рамштайн» з ключовою участю в ній США
Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні
9 сiчня, 22:17
Волоконно-оптичні дрони повільніші та менш маневрені, ніж FPV
Окупанти застосовують на фронті дрони з оптоволоконним кабелем: ISW пояснив навіщо
9 сiчня, 06:41
Більш критичною є ситуація біля Лозової і Першотравневого
ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині – DeepState
7 сiчня, 22:57
Україна почала призов занадто пізно, коли підрозділи вже були серйозно неукомплектовані
WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році
5 сiчня, 15:16
Держсекретар США вважає, що ядерне питання було однією з небагатьох проблем, де Китай, напевно, допоміг Вашингтону
Блінкен розповів, хто утримав Путіна від ядерного удару по Україні
4 сiчня, 00:57
Володимир Зеленський повідомив, що триває посилення мобільних вогневих груп, і є «деякі системні рішення» для захисту від російських ракет і бомб
«Вже є системні рішення». Зеленський провів засідання технологічної Ставки
31 грудня, 2024, 17:51
Головком працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині
Сирський розповів про рекордні втрати окупантів на Донеччині
30 грудня, 2024, 18:37
2025-й – рік Змії, яка здолає Тигра (2022-й)
Рік, який визначить долю України і… людства. Що кажуть візіонери про 2025-й Прогнози
29 грудня, 2024, 22:00

Політика

Литва передала Україні тисячі безпілотників власного виробництва
Литва передала Україні тисячі безпілотників власного виробництва
Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів
Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
Зеленський розповів, які має відносини з Трампом
Зеленський розповів, які має відносини з Трампом
Президент Болгарії зробив антиукраїнську заяву
Президент Болгарії зробив антиукраїнську заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
103K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
18K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua