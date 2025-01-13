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Розвідка повідомила, як використає полонених північнокорейських солдатів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, як використає полонених північнокорейських солдатів
Захоплений у полон солдат Північної Кореї
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна готувалася до проведення роботи з військовими Північної Кореї

Захоплення у полон північнокорейських військових є корисним для України. Фахівці вже працюють з полоненими солдатами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Євгеній Єрін в ефірі «Радіо Свобода».

«Можу сказати, що це правильний і потрібний для України і для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс, сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї – це теж дуже потрібний для нас факт», – сказав він.

Розвідник розповів, що Україна готувалася до проведення роботи з військовими КНДР. Тому наразі з полоненими працюють фахівці, що знають особливості Північної Кореї.

«Повірте: ми готувалися. І не тільки ми, а всі відповідні служби, які залучаються до даного процесу, готувалися до таких заходів. І відповідно – абсолютно готові в тих межах, що визначені законодавством України», – зазначив представник ГУР.

За словами Єріна, зараз розвідка вивчає питання того, чи постачатиме КНДР і надалі своїх солдатів Росії для участі у бойових діях. Також зараз немає інформації щодо того, що солдати КНДР застосовуються Росією на території України.

Представник Головного управління розвідки розповів, що сам факт присутності солдатів КНДР у Курській області хай і не критично, але не є визначальним та впливає на хід ведення війни. Основне їхнє завдання - це, як правило участь у штурмових діях, або в інших якихось операціях.

«Вони, як правило, використовуються у складі частин морської піхоти, ВДВ Збройних Сил Російської Федерації. І вони в першу чергу є як умовне гарматне м’ясо. Проте серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями, але в цілому це, умовно кажучи, піхота», – сказав він.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

Як повідомлялося, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР.

До слова, у Курській області загинули близько 300 солдатів з Північної Кореї. Такі дані повідомила Національна розвідувальна служба Республіки Корея.

Теги: Північна Корея ГУР розвідка полон окупанти

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