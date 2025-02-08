Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує поновити відносини з Кім Чен Ином

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп планує поновити відносини з Кім Чен Ином
Дональд Трамп має намір відновити стосунки з багатьма країнами
фото з відкритих джерел

Очільник США назвав відносини з КНДР «дуже великою перевагою для всіх»

Президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву американського лідера під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою.

Трамп впевнений, що добре ладнає з очільником КНДР і назвав це «дуже великою перевагою для всіх».

«Якщо я зможу підтримувати відносини не тільки з ним, а й з іншими людьми по всьому світу, де, схоже, є складнощі, я думаю, це буде величезною перевагою для всього світу, а не тільки для Сполучених Штатів», – заявив очільник США.

Глава японського уряду також додав, що було б добре вирішити питання з КНДР, які включають денуклеаризацію – зменшення або ліквідацію ядерної зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як Трамп буде мати зустріч з російським диктатором Путіним. Проте за його словами, спершу союзники мають розмовляти та домовлятись про можливі варіанти завершення війни в Україні, а вже після цього, треба говорити з країною-агресоркою.

Глава української держави також зазначив, що головною темою під час зустрічі з Трампом буде обговорення гарантій безпеки для України.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент переговори Північна Корея Кім Чен Ин США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митна політика Дональда Трампа може вдарити по Євросоюзу
Тарифна війна Трампа: експерти розповіли, чого чекати Євросоюзу
4 лютого, 09:24
«Для Трампа Україна, на жаль, це всього лише трошки більше ніж точка на карті»
Трамп міняє правила глобалізації, а не відміняє її
3 лютого, 12:01
Департамент урядової ефективності (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, отримав доступ до засекречених систем USAID
Керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку, а Маск заявив, що агенству «час померти»
3 лютого, 00:14
Рубіо зауважив, що «кожен повинен бути дуже щасливим», що президентом США обрали Трампа, який хоче «сприяти миру в світі і покласти край конфліктам»
Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні
22 сiчня, 12:16
У порівнянні із білосніжними образами Першої леді – аутфіт на інавгурацію справді відрізнявся темними кольорами та таємничістю
Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США
21 сiчня, 14:15
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня о 19:00 за Києвом
Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства
19 сiчня, 18:15
Ключові тези промови держсекретаря Марко Рубіо
Основні вектори майбутньої зовнішньої політики США: Америка передусім та Китай – головний суперник
16 сiчня, 11:46
Міжнародний кордон між Канадою та Сполученими Штатами в Сен-Бернар-де-Лаколь, Квебек
Відповідь на погрози Трампа: Канада готує мита на товари зі США
16 сiчня, 08:35
Волтц закликав українців іти ва-банк
Радник Трампа виступив за мобілізацію 18-річних українців
12 сiчня, 18:41

Політика

Трамп планує поновити відносини з Кім Чен Ином
Трамп планує поновити відносини з Кім Чен Ином
Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС
Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС
ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters
ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters
Трамп заявив, що позбавляє Байдена доступу до секретної інформації
Трамп заявив, що позбавляє Байдена доступу до секретної інформації
Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки
Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки
Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
38K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
25K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
6491
Чи вірять українці в перемир'я з Росією у 2025 році. Результати опитування
5875
Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua