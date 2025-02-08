Трамп планує поновити відносини з Кім Чен Ином

Очільник США назвав відносини з КНДР «дуже великою перевагою для всіх»

Президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву американського лідера під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою.

Трамп впевнений, що добре ладнає з очільником КНДР і назвав це «дуже великою перевагою для всіх».

«Якщо я зможу підтримувати відносини не тільки з ним, а й з іншими людьми по всьому світу, де, схоже, є складнощі, я думаю, це буде величезною перевагою для всього світу, а не тільки для Сполучених Штатів», – заявив очільник США.

Глава японського уряду також додав, що було б добре вирішити питання з КНДР, які включають денуклеаризацію – зменшення або ліквідацію ядерної зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як Трамп буде мати зустріч з російським диктатором Путіним. Проте за його словами, спершу союзники мають розмовляти та домовлятись про можливі варіанти завершення війни в Україні, а вже після цього, треба говорити з країною-агресоркою.

Глава української держави також зазначив, що головною темою під час зустрічі з Трампом буде обговорення гарантій безпеки для України.