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Росія і КНДР втратили ключових офіцерів через удар у Курській області – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія і КНДР втратили ключових офіцерів через удар у Курській області – Зеленський
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Курщині
фото: скріншот із відео

Президент розкрив подробиці удару по командному пункту на Курщині

Унаслідок п'ятничного удару по командному пункту в Рильську Курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів. Причому не тільки своїх, а й північнокорейських. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський для Associated Press.

За словами глави держави, попри дані розвідки і публікації в західних медіа про те, що північнокорейські війська відвели від лінії фронту, є інформація про можливе перекидання ще 20-25 тисяч особового складу.

Він також зазначив, що 31 січня Сили оборони України провели сильну операцію.

«На Курському напрямку вразили їхній центральний командний пункт. І ключових офіцерів Росії та Північної Кореї вчора... вони (росіяни, - ред.) втратили. Це була військова наша ціль, справедлива. Був ракетний удар з нашого боку і було застосування різних видів зброї. Комплексного удару було завдано по них. Я думаю, це про десятки офіцерів ми говоримо. Десятки офіцерів вони втратили», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання російських військ «Курськ» у місті Рильськ Курської області. 

Нагадаємо, у Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

Як повідомлялося, після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту.  Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч військ. Однак за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася вдвічі.

Раніше безпілотники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ атакували насосну станцію нафтопроводу «Дружба» поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Об'єкт міг уразити новий український безпілотник.

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Теги: Курщина росіяни пальне безпілотник президент Володимир Зеленський Північна Корея бензин

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