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Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
Швеція прийматиме мирний саміт по Україні
фото із відкритих джерел

Reuters: Україна намагається повернутись у в центр дипломатичної уваги після місяців забуття через події у Секторі Гази

15-16 червня Швейцарія прийматиме саміт, мета якого – створити широку міжнародну підтримку мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського, які включають повне виведення російських військ з України, але Москву не запросили. Про це пише Reuters.

Враховуючи, що російське вторгнення триває вже третій рік, а війська Києва перебувають під посиленим тиском на передовій, Зеленський сподівається повернути скрутне становище України в центр дипломатичної уваги після місяців серйозної світової уваги до війни в Газі.

Саміт, який відбудеться на альпійському курорті поблизу Люцерна, покликаний створити основу для тривалого миру та дорожню карту для можливої ​​участі Росії в цьому процесі. Росія відкинула цю ініціативу як марну трату часу. Китай, максимально який зблизився з Росією після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, заявив, що також не братиме участі в саміті, на привелике розчарування Києва.

Хто точно приїде

В офісі Зеленського повідомили, що на початок червня свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій, у тому числі західні союзники України та країни Південної Америки, Африки та Близького Сходу. Загалом Київ надіслав запрошення приблизно до 160 столиць та організацій.

Буде представлений головний союзник України – Сполучені Штати, але не повідомляється, чи візьме участь президент Джо Байден. Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін буде радий, якщо Байден пропустить саміт. Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати на саміті миру у Швейцарії  представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Рупор» Кремля Дмитро Пєсков традиційно заявив, що саміт буде «абсолютно марним» без участі Росії.

Що обговорюватиметься

Речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що на переговорах, які спираються на формулу миру з 10 пунктів Зеленського, будуть пріоритетними три ключові теми – продовольча безпека, ядерна безпека та звільнення всіх ув’язнених і депортованих.

«Саме ці три пункти мають потенціал об'єднати країни з різними поглядами», –  сказав Нікіфоров в ефірі українського телебачення.

Зеленський вперше оголосив свою формулу миру з 10 пунктів на саміті Групи 20 найбільших економік у листопаді 2022 року. Вона також включає відновлення територіальної цілісності України, повне виведення російських військ і створення спеціального трибуналу для переслідування російських військових злочинців. Київ очікує оприлюднення комюніке за підсумками саміту.

Інші мирні ініціативи 

Як нагадало видання, перші переговори між Україною та Росією відбулися в перші дні російського вторгнення. Делегації зустрілися в Білорусі, а потім у березні 2022 року в Стамбулі, але зірвалися. Протягом 2022 і 2023 років окремі мирні ініціативи оголошували Китай, Ватикан і група африканських країн, але також безрезультатно. У вересні 2022 року Зеленський підписав указ про заборону будь-яких переговорів з Путіним. Українські чиновники дотримуються своєї позиції, що мирні переговори з Росією будуть можливими лише тоді, коли Москва виведе свої війська з окупованої території України.

До слова, Саудівська Аравія вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України, яка пройде у Швейцарії 15-16 червня. 

Читайте також: Глобальний саміт миру: стали відомі основні теми зустрічі
Теги: росія Дмитро Пєсков переговори Камала Гарріс звільнення безпека президент Україна Саудівська Аравія путін Китай саміт Швейцарія запрошення

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