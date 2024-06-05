Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»

Корніленко став співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Ексгравець київського «Динамо» Сергій Корніленко потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зокрема, 1 травня у Самарі Корніленко, як спортивний директор футбольного клубу «Крилья Совєтов» публічно брав участь у відправленні т.зв. «гуманітарного конвою» від команди російським окупантам.

5 фото На весь екран









Сергій Корніленко народився 14 червня 1983 року у Вітебську (Білорусь). На початку 2004 року він уклав контракт з київським «Динамо». Протягом весняної частини сезону 2003–2004 форвард провів 9 ігор у чемпіонаті України, забив 2 голи та виборов разом з командою золоті нагороди першості.

У другій половині 2004 року до матчів основної команди «Динамо» у чемпіонаті не залучався, виступав виключно у складі команди дублерів. На початку 2005 року перейшов на правах оренди до «Дніпра», а за півроку дніпропетровський клуб викупив трансфер гравця.

Протягом перших двох сезонів у «Дніпрі» мав постійне місце в основі команди, однак з початком сезону 2007–2008 та приходом до команди Андрія Воробея почав виходити на поле здебільшого з лави запасних.

У серпні 2008 року Корніленко переїхав до Росії.