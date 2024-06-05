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Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
Корніленко брав участь у відправленні т.зв. «гуманітарного конвою» російським окупантам

Корніленко став співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Ексгравець київського «Динамо» Сергій Корніленко потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зокрема, 1 травня у Самарі Корніленко, як спортивний директор футбольного клубу «Крилья Совєтов» публічно брав участь у відправленні т.зв. «гуманітарного конвою» від команди російським окупантам.

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Сергій Корніленко народився 14 червня 1983 року у Вітебську (Білорусь). На початку 2004 року він  уклав контракт з київським «Динамо». Протягом весняної частини сезону 2003–2004 форвард провів 9 ігор у чемпіонаті України, забив 2 голи та виборов разом з командою золоті нагороди першості.

У другій половині 2004 року до матчів основної команди «Динамо» у чемпіонаті не залучався, виступав виключно у складі команди дублерів. На початку 2005 року перейшов на правах оренди до «Дніпра», а за півроку дніпропетровський клуб викупив трансфер гравця.

Протягом перших двох сезонів у «Дніпрі» мав постійне місце в основі команди, однак з початком сезону 2007–2008 та приходом до команди Андрія Воробея почав виходити на поле здебільшого з лави запасних.

У серпні 2008 року Корніленко переїхав до Росії.

Теги: Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ війна росія

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