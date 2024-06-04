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Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
Вартість незаконного перетину кордону може сягати $20 тис.
фото: Держприкордонна служба/Telegram

Найчастіше ухилянти намагаються незаконно залишити територію України через Тису

Найпопулярнішою схемою серед ухилянтів залишається варіант з перепливанням річки Тиса, а вартість «послуг» після набрання чинності новим законом про мобілізацію сягаю $20 тис. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель.

За словами поліцейського, варіант з Тисою залишається найулюбленішим серед ухилянтів. Він розповів, що здебільшого до організації схеми причетні мешканці прикордонних регіонів, які шукають «клієнтів».

Схема здебільшого полягає в тому, що:

  • ухилянт добирається до заздалегідь домовленої точки;
  • місцеві переводять його лісом або ж перевозять через кордон.

Рубель зазначив, що декому все ж вдається втекти з країни у такий спосіб, втім багатьох затримують правоохоронці чи прикордонники.

Які види схем існують

За словами Рубеля, усі схеми апріорі є незаконними, однак вони діляться на нелегальні, а також ті, яким надають виду законності. Нелегальні – це випадки зі спробою перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску: у гідрокостюмах або ж човном через річки, лісосмугами та інші. Схеми, яким надають виду законності, полягають у тому, що зловмисники намагаються організувати законні підстави для виїзду. Мова йде про:

  • одруження на жінках з інвалідністю, або з тими, хто має трьох та більше дітей;
  • працевлаштування на стратегічних підприємствах та подальше оформлення відрядження;
  • сприяння в отриманні отримання груп інвалідності через ВЛК та МСЕК тощо.

Поліцейський зауважив, що від початку 2024 року відкрито 161 кримінальне провадження відносно 519 осіб.

Ціни на «послуги» зросли

Після оновлення законопроєкту про мобілізацію, «послуги» зловмисників суттєво зросли у ціні. За словами Рубеля, раніше вартість становила близько $4-5 тис., але сьогодні ціна може сягати й $20 тис.

Нагадаємо, Територіальні центри комплектації передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

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Теги: Національна поліція України кордон послуги Україна прикордонники мобілізація ухилянти

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