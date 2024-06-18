Німеччина створила спецвідділ для протидії дезінформації Кремля

Уряд Німеччини хоче зробити операторів соцмереж більш підзвітними, щоб можна було швидше виявляти фейкові акаунти й дезінформаційні кампанії

Основна увага новоствореної групи буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соцмережах

Влада Німеччини створила спеціальну групу, яка займатиметься протидією дезінформаційним кампаніям, зокрема й з боку РФ. Про це пише агентство Bloomberg.

Новий підрозділ наразі складатиметься з 10 аналітиків. Згодом кількість співробітників має зрости до 20 осіб. Вони займатимуться моніторингом та аналізом.

Основна увага новоствореної групи буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соцмережах, у тому числі тих, які нібито спонсоруються Росією. Як пише Bloomberg, одним із таких прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, яка, за даними уряду ФНР, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів на платформі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.

Також новий спецвідділ буде зобов’язаний запобігати дезінформаційним кампаніям ще до того, як вони почнуться. Уряд Німеччини також хоче зробити операторів соцмереж, зокрема X і Facebook, більш підзвітними, щоб можна було швидше виявляти фейкові акаунти й дезінформаційні кампанії та успішно їм протидіяти.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер зазначила, що ситуація з безпекою у Німеччині «залишається напруженою» як через «жорстоку російську агресію проти України», так і через «жахливу ескалацію на Близькому Сході».

«Загроза нашій демократії від шпигунства, диверсій, дезінформації та кібератак досягла нового виміру», – сказала німецька міністерка, представляючи щорічний звіт розвідки країни.

Раніше повідомлялося, що Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі.