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Тривога на Київщині, масштабні протести в Ізраїлі: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тривога на Київщині, масштабні протести в Ізраїлі: головне за ніч
У Тель-Авіві 120 тисяч демонстрантів вийшли на мітинг
фото з відкритих джерел

Головні події ночі проти 2 червня

На Київщині повітряна тривога тривала близько години. Орбан заявив про бажання створення проросійської «коаліцію миру» у Європарламенті. Масштабні антиурядові протести в Ізраїлі. Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 2 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

На Київщині повітряна тривога тривала близько години

Станом на 03:05 в Київській області оголошено відбій повітряної тривоги. Повітряна тривога тривала близько години.

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що тривога пов'язана з небезпекою БпЛА.

Орбан заявив про бажання створення проросійської «коаліцію миру» у Європарламенті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на «марші миру» заявив про свій намір щодо створення проросійської «коаліції миру» в майбутньому складі Європарламенту. Вибори до нього відбудуться вже за тиждень. Про це повідомляє Euronews та 24.hu.

Орбан зазначає, що на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір.

Очільник уряду Угорщини зазначив, що при цьому зараз у керівних органах ЄС переважають готові до війни з РФ.

Орбан також наголосив, що після перемоги проросійських сил у Брюсселі там буде створено «коаліцію миру», яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США.

Прем'єр Угорщини сказав, що для «коаліцію миру» треба буде зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки, як заявив Орбан, «перемогти Росію неможливо».

Масштабні антиурядові протести в Ізраїлі

У Тель-Авіві та Єрусалимі, Ізраїль, спалахнули масштабні антиурядові протести. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Times of Israel.

Протестувальники також вимагають дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримуються терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази. Організатори протесту стверджують, що у Тель-Авіві присутні 120 тисяч демонстрантів.

В Єрусалимі мітингувальники йшли через центр міста до резиденції президента з плакатами з написом «Дякуємо, Байдене» та закликали до припинення вогню у Секторі Гази.

Видання пише, що єрусалимський марш протесту очолюють кілька родичів заручників.

Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця

2 червня Китай посадив космічний корабель без екіпажу на зворотному боці Місяця. Про це повідомляє Reuters.

Зонд торкнувся місячної поверхні в призначеній зоні посадки о 01:23 за Києвом (о 6:23 ранку за пекінським часом). Знакова місія, спрямована на отримання перших у світі зразків гірських порід і ґрунту з темної півкулі Місяця, повідомило китайське космічне агентство.

Висадка підвищує статус космічної держави Китаю в глобальному пориві на Місяць, де країни, включаючи Сполучені Штати, сподіваються використовувати місячні мінерали для підтримки довгострокових місій астронавтів і баз на Місяці протягом наступного десятиліття, пише видання.

Приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2, зазначили в Китайському національному космічному управлінні (CNSA).

Теги: росія мітинг тривога Україна Віктор Орбан Київщина Китай війна Ізраїль Місяць

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