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Окупант вдарили по центру Харкова: влучили в цвинтар та зону відпочинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант вдарили по центру Харкова: влучили в цвинтар та зону відпочинку
Окупанти обстріляли цвинтар у Харкові
фото з відкритих джерел

Удари сталися по відкритій території поблизу паркової зони

Удень 19 травня російсько-окупаційні війська вкотре атакували Харківщину, цього разу цілившись по обласному центру. Про це повідомив керівник Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, удари сталися по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що ударів по центральній частині Харкова було два: одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – «в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян».

Згодом Терехов додав, що є інформація про постраждалих. Їхня кількість поки не уточнюється.

«Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури! Одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес», – поділився Олег Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. 

Як відомо, приблизно об 11:03 у Харкові було чути вибух

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

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Теги: вибух росія окупанти жінка ракета цвинтар Олег Синєгубов Ігор Терехов стрес

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