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Як американські діячі підіграють пропаганді РФ та блокують допомогу Україні – дослідження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Як американські діячі підіграють пропаганді РФ та блокують допомогу Україні – дослідження
Акція американського руху, який виступає за закінчення війни в Україні шляхом термінових переговорів
фото з відкритих джерел

«Багато впливових людей, не розуміючи суті війни, повторюють те, що десь чули, і намагаються пристосувати те, про що всі говорять, до своїх поглядів»

Американські історики, психологи та інші медійні діячі активно пропагують російські наративи в США, аби зупинити підтримку України. Такий висновок зробили журналісти Texty.org у своєму дослідженні щодо тих, хто підіграє російській пропаганді.

У середині 2022-го року, після знищення росіянами Маріуполя, популярний у США канадський психолог Джордан Пітерсон, інфлюенсер із багатомільйонною аудиторією, пояснював рішення Путіна про напад на Україну спробою захистити традиційні християнські цінності від руйнівного впливу Заходу.

Пітерсон відомий також тим, що є прихильником Достоєвського, а у 2020-му пів року лікувався в Москві. Такі наративи, які транслює психолог-інфлюенсер, збігаються з поясненням вторгнення російською владою, яке вона поширює на внутрішню аудиторію.

Інший діяч, історик Шейн МакМікін, випускник Стенфордського університету, у травні 2023-го на сторінках американського консервативного журналу «Компакт» (Compact) зробив таку заяву: «Немає жодної оголошеної мети російської війни, окрім встановлення більш дружнього уряду в Києві, що виключає майбутнє членство в НАТО». У той час, коли МакМікін так «заспокоював» американську аудиторію, Росія випустила по «недружньому» Києву десятки сучасних ракет і сотні дронів.

Проте це не перша антиукраїнська публікація у цьому журналі. Ще в березні 2022 року вийшов матеріал під назвою «Подалі від прірви». І його опублікував не один автор, це було звернення редакції, підписане співзасновниками журналу та ще тридцятьма експертами. У цій публікації діячі застерігали владу США від втручання, ескалації та намірів повалення режиму в Росії. Серед них був Ден Колдвелл, очільник фінансованої мільярдером Чарльзом Кохом фундації «Стояти разом» (Stand Together), викладачі американських університетів, журналісти.

Саме в день оприлюднення звернення, 31 березня 2022 року, російська армія відступила з Бучі, вбивши понад 600 мирних мешканців за 33 дні окупації.

Українські аналітики наголошують, що такі приклади дуже показові: «Багато впливових людей, не розуміючи суті війни і не заглиблюючись у її деталі, повторюють те, що десь чули, і намагаються пристосувати те, про що всі говорять, до своїх поглядів. А принцип російської дезінформації полягає в тому, щоб створювати безліч джерел, які транслюють вигідні їй наративи». Ще одним прикладом, який є важливим для російської пропаганди, є принцип використання «корисних ідіотів», додають аналітики.

Нагадаємо, американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон зробив чергову заяву у дусі кремлівської пропаганди. Так, він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років». Свій «прогноз» Такер видав під час бесіди із сином 45-го президента США Дональдом Трампом-молодшим. Так він відповів на фразу Трампа про те, що він не знає, який вигляд має перемога в Україні.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

Читайте також: Дугін і Карлсон: про що американський журналіст говорив із «мозком Путіна», який закликає убивати українців
Теги: росія армія напад психолог США

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