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Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі
За словами міністра, Росія постійно марить минулим
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Раніше у Туреччині відбулись переговори між представниками України та Росії

Стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами очільника МЗС, Україна зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес. Водночас Російська Федерація відкидає припинення вогню та постійно говорить про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висувати ті ж вимоги, що й три роки тому.

«Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу», – пояснив він.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб взяти під повний контроль чотири регіони. Це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів, а європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати силоміць досягти врегулювання в будь-якому разі.

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Теги: переговори Андрій Сибіга

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