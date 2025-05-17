Рубіо передав Лаврову рішуче послання від президента США

Рубіо наголосив «на заклику Трампа до негайного припинення вогню і припинення насильства»

Під час телефонної розмови держсекретар США Марко Рубіо передав очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову «рішучий сигнал» від Дональда Трампа про налаштованість Штатів досягти тривалого закінчення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

«Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні поговорив з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Рубіо привітав угоду про обмін полоненими, досягнуту під час переговорів між Україною та Росією 16 травня в Стамбулі, і передав рішучий сигнал президента Трампа: США віддані досягненню тривалого завершення російсько-української війни. Всеосяжний мирний план, запропонований США, окреслює найкращий шлях уперед. Держсекретар наголосив на заклику президента Трампа до негайного припинення вогню і припинення насильства», – йдеться у заяві.

Зокрема Рубіо у соцмережі Х написав: «У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання: смерть і руйнування повинні припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Не упустімо цю величезну можливість. Час припинити цю війну настав».

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.