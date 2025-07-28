РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України

Попри демографічні втрати та загрозу колапсу цілих галузей економіки Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на продовження війни

Міноборони Росії стикається зі труднощами в наборі солдатів для війни проти України. У відповідь на зниження кількості охочих воювати, навіть за значну грошову винагороду, російська влада впроваджує нові методи вербування та залучає до цього процесу додаткові структури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Так, мерії низки міст Забайкальського краю почали виплачувати гроші мешканцям, які приведуть свого знайомого до військкомату для підписання контракту на участь у війні.

«Армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України. Щоб їх поповнити, Москва тисне на адміністративний апарат регіонів для активнішого вербування «добровольців». Зокрема, у тому ж забайкальському краї мінкультури примушує шукати потенційних «контрактників» працівників театрів, музеїв та бібліотек», – зазначає ЦПД.

За даними Центру, попри демографічні втрати та загрозу колапсу цілих галузей економіки Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на продовження війни. І на забезпечення цього працює все більше відомств Росії.

Раніше Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

За даними ФСБ, на території країни наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в РФ і їх простіше «спонукати» до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем.