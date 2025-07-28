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РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
Центр протидії дезінформації наголошує, що армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України
фото: РИА

Попри демографічні втрати та загрозу колапсу цілих галузей економіки Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на продовження війни

Міноборони Росії стикається зі труднощами в наборі солдатів для війни проти України. У відповідь на зниження кількості охочих воювати, навіть за значну грошову винагороду, російська влада впроваджує нові методи вербування та залучає до цього процесу додаткові структури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Так, мерії низки міст Забайкальського краю почали виплачувати гроші мешканцям, які приведуть свого знайомого до військкомату для підписання контракту на участь у війні.

«Армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України. Щоб їх поповнити, Москва тисне на адміністративний апарат регіонів для активнішого вербування «добровольців».  Зокрема, у тому ж забайкальському краї мінкультури примушує шукати потенційних «контрактників» працівників театрів, музеїв та бібліотек», – зазначає ЦПД.

За даними Центру, попри демографічні втрати та загрозу колапсу цілих галузей економіки Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на продовження війни. І на забезпечення цього працює все більше відомств Росії.

Раніше Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

За даними ФСБ, на території країни наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в РФ і їх простіше «спонукати» до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем.

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Теги: росія війна росіяни Центр протидії дезінформації

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