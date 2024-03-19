РФ влаштувала шабаш із піснями і танцями з нагоди доставки нових танків Т-90М на фронт

Танки благословляли московські попи

Російська влада влаштувала справжню гулянку з піснями і танцями з нагоди доставки нових танків Т-90М на лінію фронту. Натовп розважали Денис Майданов та рок-група «Земляне», а танки благословляли московські попи. Про це пише Forbes.

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Як зазначається у матеріалі, це було велике свято з нагоди скромної поставки нової техніки. Цей концерт свідчить про спробу замовчувати справжній стан російського танкобудування.

Переважна більшість «нової» російської бронетехніки, якою збираються компенсувати втрати, складається зі старих танків, витягнутих зі складів. Їх відновлюють і осучаснюють. Результати не зрівняються з поточними моделями, такими як Abrams і Challenger 2. Однак є один російський завод, який здатний будувати нові танки – УралВагонЗавод. Він пишається випуском нових Т-90М Прорив – основним бойовим танком РФ.

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«Сьогодні можна сказати, що Т-90М «Прорив» – найкращий у світі танк. Як тільки він наближається до позицій, шансів ні у кого не залишається. Він стріляє на велику відстань і влучно. Він також має кращий захист», – заявляв диктатор Володимир Путін.

Реальність зовсім інша, ніж у мріях Путіна. Т-90М було розгромлено під час зіткнення з M2 Bradley на близькій відстані. Бредлі накрив швидким і точним вогнем російський танк і вивев його з ладу ще до того, як росіяни змогли здійснити постріл. Пізніше Т-90М знищив FPV-дрон.

Багато інших Т-90М стали жертвами малих безпілотників. Його захист, хоч і кращий в очах Путіна, є абсолютно нікчемним. Росіяни вдалися до дедалі складнішого імпровізованого захисту даху. Втім, танк і досі вразливий до мін.

Т-90М – найкраще, що є в Росії, з кращою вогневою потужністю, бронею, засобами зв’язку та датчиками. Втім, Росії все більше знадобиться нове виробництво, щоб продовжити бойові дії. І хоча в оборонний сектор були зроблені значні інвестиції, які зараз становлять 7,5% ВВП, це не завжди приносить результати.

Нагадаємо, триває 755-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. На фронті протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснило 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах