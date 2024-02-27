Російська влада планує заборонити експорт бензину

Обмеження не буде поширене на країни Євразійського економічного союзу, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан

Уряд Росії розглядає збільшення нормативу продажу дизеля на біржі до 16%

Уряд Росії з 1 березня планує запровадити на пів року тимчасову заборону експорту бензину, щоб нівелювати зростання попиту у весняний та літній періоди. Про це повідомляє проросійське агентство ТАСС з посиланням на представника віцепрем'єра Росії Олександра Новака.

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Крім того, уряд Росії розглядає збільшення нормативу продажу дизеля на біржі до 16%.

За словами російського чиновника, таке рішення потрібне, щоб компенсувати зростання попиту в період літніх відпусток та польових робіт, а також під час планових ремонтів нафтопереробних заводів.

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Зазначається, що обмеження не буде поширене на країни Євразійського економічного союзу, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан.

Згодом цю інформацію підтвердили агентству у пресслужбі російського кабінету міністрів.

Нагадаємо, Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції. Чиновники, пов'язані з цим питанням, запевняють, що члени ЄС все ще роблять недостатньо, щоб завадити Росії заволодіти підсанкційними технологіями для використання у зброї.

Також Голова СБУ прокоментував атаки на нафтопереробні заводи в Росії. За його словами, атаки українських безпілотників по заводах скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину.