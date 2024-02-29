Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи
Німеччина готує військових для протистояння з Росією
фото із відкритих джерел

У Німеччині спрогнозували сценарій війни із країною-агресором

Уряд Німеччини підготував план можливого нападу Росії на країну, який складатиметься з чотирьох етапів. Про це пише видання Bild з посиланням на 13-сторінковий документ «Аналіз ризиків для цивільної оборони».

Очікується, що на першому етапі Росія запустить кампанію дезінформації у ЗМІ та соцмережах, щоб добитися «розколу серед населення, дестабілізації суспільства та підриву довіри до вільної демократії». Цей процес супроводжуватиметься кібератаками на електростанції, греблі та інші важливі об'єкти. Через секретність операцій окремі дії буде важко однозначно приписати Росії, йдеться у документі.

На другому етапі Росія сконцентрує війська біля кордонів НАТО, а країни альянсу у відповідь посилять прикордонний контингент. Число кібератак і диверсій зросте, щоб затримати пересування армій НАТО. Також Росія спробує вивести з ладу космічні супутники. Не виключені атаки на атомні реактори, хімічні підприємства та гідротехнічні споруди у Німеччині.

У ході третього етапу Росія почне завдавати точкових ударів із застосуванням конвенційної та не конвенційної зброї. Удари будуть «за цілями на території Федеративної Республіки Німеччини», наголошується в документі. Одночасно з цим буде знищено велику кількість космічних супутників.

На четвертому етапі російські війська прорвуться до кордонів Німеччини. Бойові дії вестимуться на території країни, у повітрі та морському просторі. Крім того, війна перекинеться на космос, у якому вперше відбуватиметься «конфлікт глобального масштабу».

Якщо Росія атакує Німеччину, це стане «фундаментальною зміною безпекової ситуації для всієї Європи», підкреслюється в документі. На думку авторів доповіді, описаний план нападу є правдоподібним сценарієм.

До цього Міністерство оборони Німеччини в одній із секретних доповідей припустило, що Росія може напасти на східний фланг НАТО влітку 2025 року. Перед цим, як припускає Бундесвер, Москва оголосить чергову хвилю мобілізації та прикличе до армії ще 200 тис. осіб. Потім Росія організує «спочатку приховану, а потім і відкриту» атаку на Захід, після чого можливе пряме зіткнення сил Північноатлантичного альянсу з російською армією.

Раніше в НАТО попереджали, що світ «не є зрозумілим» і країнам альянсу слід підготуватися на випадок війни з Росією в найближчі 20 років. «Потрібно мати систему, яка дозволяє мобілізувати багато людей, якщо справа дійде до війни, незалежно від того, відбудеться вона чи ні», – говорив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент США Джо Байден припускав, що Росія «нападе на союзників НАТО», якщо здобуде перемогу в Україні. Президент РФ Володимир Путін називав подібні припущення «нісенітницею повною». За його словами, Москва не має «ніяких резонів, жодного інтересу – ні геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні військового» вступати в конфлікт з країнами НАТО.

Нагадаємо, матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

Сартс зазначив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Як зазначив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій, сценарій спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області. Зокрема, у Бундесвері не коментують резонансне повідомлення німецького таблоїда Bild щодо підготовки НАТО до війни з Росією, але підтверджують, що сприймають російську загрозу серйозно. Про це сказав на брифінгу представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер.

Читайте також: До війни залишилося 6-10 років. Німеччина має діяти швидко
Теги: росія Німеччина НАТО Міноборони армія війна путін військові населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військовослужбовці та їхні командири беруть хабарі у солдат
Британська розвідка вказала, що підриває ефективність армії РФ
2 лютого, 12:16
Володимир Путін і Сергій Шойгу стали інакше говорити про успіхи російських окупантів на фронті в Україні
Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні: ISW пояснив причину
3 лютого, 09:50
Компанія Weatherford працює в Росії 16 років і створила там понад 2,5 тис. робочих місць
НАЗК внесло до спонсорів війни компанію-партнера «Роснєфті»
15 лютого, 17:36
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО відреагував на слова Трампа про залякування союзників
11 лютого, 21:30
У російській Держдумі заявляють, що Парламентська асамблея ОБСЄ «танцює під дудку Вашингтона»
Росія готується вийти з Парламентської асамблеї ОБСЄ
13 лютого, 17:33
На кадрах видно, як росіянин кілька разів стріляє в українських бійців
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
18 лютого, 14:59
Шойгу під час брифінгу з Путіним заявляв, що російські війська зачистили Кринки
Аналітики пояснили, чому Шойгу збрехав про захоплення Кринок
21 лютого, 07:12
Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році
Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році
25 лютого, 18:06
Міносвіти та шкільна інспекція хочуть встановити чи є у закладах освіти булінґ щодо іноземних учнів
Українських учнів у Чехії чекатиме перевірка: подробиці
Сьогодні, 09:47

Політика

НАТО готує масштабні навчання Nordic Response за участю понад 20 тис. військових
НАТО готує масштабні навчання Nordic Response за участю понад 20 тис. військових
Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи
Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Послання Путіна до росіян. Прем’єр Туск зробив заяву
Послання Путіна до росіян. Прем’єр Туск зробив заяву
Конгрес США допитає очільника Пентагону через приховування хвороби
Конгрес США допитає очільника Пентагону через приховування хвороби
Захід не має виключати можливості введення військ в Україну – прем'єрка Естонії
Захід не має виключати можливості введення військ в Україну – прем'єрка Естонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
56K
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
14K
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
13K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
8355
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
8170
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії

Новини

Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua