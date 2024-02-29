Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи

У Німеччині спрогнозували сценарій війни із країною-агресором

Уряд Німеччини підготував план можливого нападу Росії на країну, який складатиметься з чотирьох етапів. Про це пише видання Bild з посиланням на 13-сторінковий документ «Аналіз ризиків для цивільної оборони».

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Очікується, що на першому етапі Росія запустить кампанію дезінформації у ЗМІ та соцмережах, щоб добитися «розколу серед населення, дестабілізації суспільства та підриву довіри до вільної демократії». Цей процес супроводжуватиметься кібератаками на електростанції, греблі та інші важливі об'єкти. Через секретність операцій окремі дії буде важко однозначно приписати Росії, йдеться у документі.

На другому етапі Росія сконцентрує війська біля кордонів НАТО, а країни альянсу у відповідь посилять прикордонний контингент. Число кібератак і диверсій зросте, щоб затримати пересування армій НАТО. Також Росія спробує вивести з ладу космічні супутники. Не виключені атаки на атомні реактори, хімічні підприємства та гідротехнічні споруди у Німеччині.

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У ході третього етапу Росія почне завдавати точкових ударів із застосуванням конвенційної та не конвенційної зброї. Удари будуть «за цілями на території Федеративної Республіки Німеччини», наголошується в документі. Одночасно з цим буде знищено велику кількість космічних супутників.

На четвертому етапі російські війська прорвуться до кордонів Німеччини. Бойові дії вестимуться на території країни, у повітрі та морському просторі. Крім того, війна перекинеться на космос, у якому вперше відбуватиметься «конфлікт глобального масштабу».

Якщо Росія атакує Німеччину, це стане «фундаментальною зміною безпекової ситуації для всієї Європи», підкреслюється в документі. На думку авторів доповіді, описаний план нападу є правдоподібним сценарієм.

До цього Міністерство оборони Німеччини в одній із секретних доповідей припустило, що Росія може напасти на східний фланг НАТО влітку 2025 року. Перед цим, як припускає Бундесвер, Москва оголосить чергову хвилю мобілізації та прикличе до армії ще 200 тис. осіб. Потім Росія організує «спочатку приховану, а потім і відкриту» атаку на Захід, після чого можливе пряме зіткнення сил Північноатлантичного альянсу з російською армією.

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Раніше в НАТО попереджали, що світ «не є зрозумілим» і країнам альянсу слід підготуватися на випадок війни з Росією в найближчі 20 років. «Потрібно мати систему, яка дозволяє мобілізувати багато людей, якщо справа дійде до війни, незалежно від того, відбудеться вона чи ні», – говорив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент США Джо Байден припускав, що Росія «нападе на союзників НАТО», якщо здобуде перемогу в Україні. Президент РФ Володимир Путін називав подібні припущення «нісенітницею повною». За його словами, Москва не має «ніяких резонів, жодного інтересу – ні геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні військового» вступати в конфлікт з країнами НАТО.

Нагадаємо, матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

Сартс зазначив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Як зазначив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій, сценарій спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області. Зокрема, у Бундесвері не коментують резонансне повідомлення німецького таблоїда Bild щодо підготовки НАТО до війни з Росією, але підтверджують, що сприймають російську загрозу серйозно. Про це сказав на брифінгу представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер.