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За останню добу на фронті відбулося 61 бойове зіткнення – Генштаб

Ірина Луцак
glavcom.ua
За останню добу на фронті відбулося 61 бойове зіткнення – Генштаб
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони відбили атаки ворога на семи напрямках

На фронті протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснило 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму оперативному зведенні зранку 19 березня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські воїни виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту
Українські воїни виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Актуальна ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів РФ в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 9 разів атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби військо РФ тричі штурмувало позицій українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат у живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

Нещодавно стало відомо, що усі медичні працівники, які не закінчували військову кафедру маю можливість стати офіцером за більш гнучкою і швидкою процедурою. 8 квітня стартує нова група навчання мобілізованих медиків на курсах на присвоєння офіцерського звання у Військово-медичну академію ЗСУ за новим форматом навчання.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

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Теги: Генштаб ЗСУ війна

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