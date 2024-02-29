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Reuters: Між країнами G7 є розбіжності щодо передачі Україні активів РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Reuters: Між країнами G7 є розбіжності щодо передачі Україні активів РФ
Ле Мер сказав, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для продовження монетизації заморожених російських активів
фото: Reuters

Міністр фінансів Франції спростував думку міністра фінансів США щодо законності монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених активів РФ

Країни G7 обговорили передачу заморожених російських активів Україні, однак деякі держави-члени «Великої сімки» не можуть знайти компроміс у цьому питанні. Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у середу спростував думку міністра фінансів США Джанет Йеллен щодо законності монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів. Ле Мер сказав, що Франція переконана, що у міжнародному праві немає достатніх підстав для продовження дій, і потрібна подальша робота.

«Будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом та вимагають підтримки всіх членів Групи 20 найбільших економік, до якої входять Росія, Китай та інші країни, що критично належать до США», – пояснив Ле Мер.

Раніше повідомлялося, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну.

До слова, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву. Про це пише Bloomberg.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії. Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

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Теги: Україна фінансування Ріші Сунак Франція Китай міністр росія

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