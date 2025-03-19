Робота Густава Клімта, яка майже століття вважалась втраченою, з’явилась на мистецькому ярмарку

Портрет африканського принца належить до ранніх робіт митця

На виставці в Нідерландах експонується портрет принца Вільяма Ніі Нортея Довуони, що належить до раннього періоду творчості знаменитого австрійського художника Густава Клімта. Близько 90 років картина вважалась втраченою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Картина оцінюється у 15 млн євро. Ранню роботу Клімта виставила на мистецькому ярмарку у місті Маастрихт віденська галерея Wienerroither & Kohlbacher.

Галерея отримала картину у 2023 році від двох колекціонерів, причому коли ті її передали, полотно було дуже забрудненим, а печатка маєтку Клімта – майже непомітною. Wienerroither & Kohlbacher підтвердила автентичність картини у співпраці з істориком мистецтва Альфредом Вайдінгером, який розшукував цю роботу два десятиліття.

Портрет зображує принца Вільяма Ніі Нортея Довуони – представника народу Ґа в Західній Африці. Густав Клімт написав картину у 1897 році під час Völkerschau – колоніального етнографічного шоу, яке було популярним у Європі в XIX-XX століттях. Згідно з дослідженнями, кілька представників народу, до якого належав принц, прибули до Відня для участі у шоу. Портрет, радше за все, був виконаний на замовлення, проте залишився у власності митця.

Принц Вільям Ніі Нортей Довуона, 1897. фото: W&K – Wienerroither & Kohlbacher

Картину було продано на аукціоні з маєтку Клімта в 1923 році. У 1928-му роботу було позичено для виставки Ернестіни Кляйн, яка разом з чоловіком перелаштувала майстерню художника на віллу. У 1938 році, незадовго до Другої світової війни, подружжя поїхало з Відня в Монако, але місцезнаходження картини залишалося невідомим до 2023-го.

«Главком» повідомляв, що у березні цього року на аукціоні Sothebyʼs була продана картина британського художника Бенксі Crude Oil (Vettriano), причому її виставив на продаж учасник американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Хоппус.

Також стало відомо, що американська акторка Шерон Стоун є власницею картини українського художника Артура Солецького. Роботу за назвою «Велика маленька мрія» Солецький створив у 2023 році. Потім її придбав для своєї подруги покупець зі Сполучених Штатів – однак, за словами художника, він навіть не знав, що ця подруга є голлівудською зіркою.