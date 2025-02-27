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У Києві відкрилася виставка «Рекрутинг: з прадавніх часів до сучасності»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві відкрилася виставка «Рекрутинг: з прадавніх часів до сучасності»
Виставка триватиме до 31 березня
фото: Міноборони

Виставка розповідає, як відбувався набір до армій на українських землях, починаючи від Русі та завершуючи сьогоденням

У Києві на Контрактовій площі розпочала роботу спеціалізована виставка «Рекрутинг: з прадавніх часів до сучасності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

В оборонному відомстві зазначили, що виставка розповідає, як відбувався набір до армій на українських землях, починаючи від Русі та завершуючи сьогоденням.

Зокрема, частина виставки присвячена бойовим бригадам, які беруть участь в експерименті із залучення до лав добровольців віком від 18 до 24 років.

Організаторами виставки «Рекрутинг: з прадавніх часів до сучасності» виступили відділ координації та спрямування діяльності центрів рекрутингу Міноборони спільно з Національним інститутом пам’яті.

Як зазначається, триватиме виставка до 31 березня, а в її межах працюватимуть представники центрів рекрутингу Збройних сил України та структур рекрутингу військових частин. 

Також кожен охочий зможе отримати консультацію щодо долучення до лав Сил оборони. 

Нагадаємо, з початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 людей. Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%. Про це повідомив «Главком» із посиланням на Міністерство оборони. Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. Серед усіх звернень найбільший попит мають посади: операторів БпЛА, водіїв, на стрілецьких спеціальностях.

Раніше «Главком» повідомляв, що речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24» у додатку «Резерв+», зауваживши, що даний контракт не є примусовим.

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Теги: Міноборони виставка Київ мобілізація

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