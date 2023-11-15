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Картина легендарного українського художника продана на аукціоні за €76 тис.

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Картина легендарного українського художника продана на аукціоні за €76 тис.
Іван Марчук «Тут спокій поселивсь» (1982)
фото: Ivan Marchuk / Facebook

Пейзаж був створений ще в 1982 році, раніше перебував в одній із колекцій у США

На аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Про це митець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%. «Новий власник невідомий. Сподіваюся, що у моєї «дитини» – щаслива доля», – написав художник.

Пейзаж був створений ще в 1982 році, раніше перебував в одній із колекцій у США. 

Це не перший коштовний лот авторства Івана Марчука. У 2021 році його картину «Золота ніч» продали за $97 тис. на аукціоні «Золотий перетин», що дорожче, ніж очікувана вартість.

Іван Марчук «Золота ніч» (1981)
Іван Марчук «Золота ніч» (1981)
фото з відкритих джерел

Іван Марчук – український живописець родом з Тернопільщини, засновник техніки пльонтанізму (нашарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла). Народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка. Доробок митця охоплює приблизно 5 тис. творів. Він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

Художник Іван Марчук, перша леді Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський
Художник Іван Марчук, перша леді Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський
фото: Олена Зеленська / Facebook

У радянські часи Марчук довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ.До 2001 року він мешкав в Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

Зауважимо, картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму. Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. 50% з виручених коштів аукціону, що передали благодійному фонду.

Минулого року легендарний художник Марчук подарував свою картину військовим (фото).

Читайте також: Іван Марчук: Україна шанує тільки тих, кого вже немає
Теги: картина художник

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