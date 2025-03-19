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Нідерланди відмовляють українцям у прихистку через переповнені притулки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нідерланди відмовляють українцям у прихистку через переповнені притулки
Понад 27 тис. зареєстрованих українців в Нідерландах не перебувають у муніципальних центрах для біженців
фото: ANP

Муніципальні центри для розміщення українців переповнені

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

Муніципальні центри для розміщення українців уже кілька місяців переповнені. Нідерландська асоціація муніципалітетів (VNG) нещодавно надіслала стурбований лист прем'єр-міністру Нідерландів, а мерії чотирьох найбільших міст звернулися до Міністерства у справах притулку та міграції з проханням вжити заходів щодо ситуації.

«Цього тижня в Амстердамі ми були змушені відмовити десяткам людей, які залишилися без даху над головою, як і тижнем раніше. Неможливо направити їх до інших міст, оскільки по всій країні зараз доступно менше як 35 місць, а рівень заповнюваності становить 99,8 відсотка» – каже радник амстердамського муніципалітету Рутгер Гроот Вассінк, який займається соціальними питаннями та питанням біженців.

Наразі в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців. Коефіцієнт заповненості муніципальних центрів уже кілька місяців становить майже 100%.

Українці, які втекли від війни в своїй країні, підпадають під Європейську директиву тимчасового захисту (RTB) і мають право на житло та освіту в Нідерландах. Ця програма діє до 4 березня 2026 року. Муніципалітети повинні забезпечити місця для розміщення відповідно до їхніх можливостей і розміру, отримуючи кошти за кожного біженця.

Нагадаємо, Нідерланди хочуть дозволити довгострокове перебування українцям, які працюють в країні, платять податки і таким чином «роблять максимальний внесок».

Як повідомлялося, уряд Чехії планує ухвалити законопроєкт про міграцію до кінця терміну повноважень парламенту.

До слова, міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що після закінчення війни та за умови відповідних змін і розвитку держави до України повернуться 70% громадян.

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Теги: біженці українці Нідерланди притулок

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