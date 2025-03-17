Шерон Стоун показала картину українського митця, яка стоїть у неї вдома (відео)

Шерон Стоун: «Україна – це мистецтво. Україна – це живопис. Україна – це креативність»

Американська акторка Шерон Стоун показала в себе вдома картину сучасного художника Артура Солецького. Зірка закликала підтримувати Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukraine WOW.

Шерон Стоун подякувала українському художнику та висловила захоплення його роботою.

«Україна – це мистецтво. Україна – це живопис. Україна – це креативність. Я Шерон Стоун. І звідки я про все це знаю? Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. Яка ж ця картина прекрасна! Дякую, Артуре, я в захваті», – зазначила акторка.

Роботу під назвою «Велика маленька мрія» художник створив у 2023 році. За його словами, картину придбав американець для своєї подруги, проте Солецький не знав, що ця подруга – це всесвітньо відома акторка Шерон Стоун.

«Десь через рік після початку повномасштабного вторгнення мені в інстаграмі написав американець. Спитав, чи може придбати картину для подруги. Я, звісно, був радий, але навіть не очікував, що цією подругою виявиться сама Шерон Стоун. Коли я дізнався, що моя робота у неї вдома, це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва та вплив, який воно може мати», – зазначив український художник.

Артур Солецький – український художник, який працює у різних жанрах мистецтва: живописі, графіці, інсталяції, відео та ленд-арті. Він народився у 1996 році у місті Вінниця і закінчив Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю монументальне мистецтво. Його картини виставляються на численних виставках в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, на Берлінському кінофестивалі відбулася світова прем'єра документального фільму «Стрічка часу», знятого українською режисеркою Катериною Горностай. Після показу зал аплодував стоячи протягом десяти хвилин.

До слова, у Лос-Анджелесі у кінотеатрі «Долбі» пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Ведучим заходу був американський комік Конан О'Браєн. На церемонії згадали й Україну, оскільки деякі зірки публічно підтримали нашу країну.