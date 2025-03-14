Глава австрійського МЗС прибула до Києва

На вокзалі новообрану міністерку зустрів посол України в Австрії

Беате Майнль-Райзінгер проведе низку дипломатичних зустрічей

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п'ятницю, 14 березня, прибула з візитом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Австрії Василя Химинця.

Дипломат опублікував фото зустрічі австрійської міністерки на залізничному вокзалі, підписавши його: «Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко».

У Києві глава МЗС Австрії зустрінеться з українським міністром Андрієм Сибігою. Крім того, у неї запланований візит до пошкодженої російською ракетою дитячої лікарні «Охматдит».

Також в австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

Це вже друга закордонна поїдздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду минулого понеділка. Її перша закордонна поїздка відбулася в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

Нагадаємо, в Австрії 3 березня склав присягу новий уряд. До нього увійшли представники трьох партій – але без Австрійської партії свободи, яку вважають пов’язаною з Росією.

Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен привів до присяги членів нового федерального уряду на чолі з Крістіаном Штокером, сформованого консервативною Австрійською народною партією (ÖVP), Соціал-демократичною партією Австрії (SPÖ) та ліберальною NEOS.

Міністерство закордонних справ очолила голова партії NEOS Беате Майнл-Райзінгер, яка активно підтримує Україну та засуджує російську агресію.