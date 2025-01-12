Картина художниці з Донеччини з'явиться на купюрі 50 євро

Ірина Федоренко та євро, серед яких буде її картина.

Ірина Федоренко створила серію «Діти війни»

Маріупольська художниця Ірина Федоренко створила серію «Діти війни». Одна з робіт буде нанесена на регіональну купюру номіналом 50 євро в Німеччині. Про це вона розказала «Суспільне Донбас».

«Хочу підкреслити, що це саме регіональні гроші, вони мають більш колекційну цінність, аніж платіжну. Хоча це так само платіжний інструмент, але емісія незначна – в обігу їх навряд зустрінеш», – зазначила Ірина.

Картини серії Children of war за ці майже три роки були представлені на виставках по всьому світові понад пів сотні разів, зокрема й у Німеччині. За словами авторки, для купюри у 50 євро обрали її роботу під назвою «Дитина».

«Дитина», картина Ірини Федоренко із серія «Діти війни». Живопис фото: Ірина Федоренко/Instagram

«Ця картина привернула увагу після чергової виставки. Її помітили й запитали в мене дозволу на розміщення саме цієї роботи в емісії 2025. Офіційна презентація пройде пізніше, поки що мене запросили тільки підгледіти процес їхнього створення», – додала Ірина Федоренко.

«І хоча всі картини з серії «Діти війни» мають назву – вони формальні. Я не люблю давати їм ім'я. Моя мова – це мова живопису і картини самі кажуть за себе».

На картині «Дитина», як і на решті з цієї серії, зображені не реальні діти – це уява художниці.

«Війна розпалювала емоції до межі. Дитячі обличчя чесні та прямі, у кожному образі кожен з нас може впізнати себе. Наразі у світі мистецтво стає потужним інструментом, яке впливає на людей і дає змогу достукатися туди, куди буває це зробити дуже важко. Градус наших – українських новин у світі змінюється, однак нам все ще потрібна підтримка і війна, на жаль, ще триває», – наголосила мисткиня.

Про серію робіт Children of war

Ірина розповідає, що загалом, до серії «Діти війни» увійшло майже тридцять картин. Усі вони виконані акрилом на полотні та були створені у 2022 році під впливом повномасштабної війни. За словами художниці, їхня мета – не дати світові забути про те, що сталося в її рідному Маріуполі та в Україні загалом.

Картини із серії робіт «Діти війни» фото: Ірина Федоренко/Facebook

«Це різні емоції, виражені за допомогою дитячих облич. Однак, це не тільки про дитячі переживання, ці картини – про почуття всіх людей, які переживають війну та, водночас про почуття та емоції однієї й тієї ж людини в різні моменти. Головна ідея полягає в тому, щоб показати цінність людського життя та закликати до миру», – пояснила художниця.

Що відомо про маріупольську художницю

Народилася Ірина Федоренко в Маріуполі, жила та працювала в Києві, поки не виїхала з України через початок російського вторгнення. Зараз вона живе з сином і матір'ю в Мюнхені. Свої роботи підписує псевдонімом Semira.

«Я нещодавно повернулася з Женеви та готую нові проєкти вже цьогоріч. Запрошую відвідати виставки у Мюнхені та Бремені, де можна побачити мої картини», – анонсувала маріуполька.

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